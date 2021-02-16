Japonya Ermenistan ve Azerbaycan’a 5 milyon dolarlık insani yardım verecek

Japonya Hükümeti’nin adlığı kararına göre Dağlık Karabağ (Artsakh) savaşından sonra savaşın sonuçlarını gidermek amacıyla hem Ermenistan’a, hem de Azerbaycan’a toplam 4.8 miliyon dolar değerinde insani yardım gönderilecek.

Tass haber ajansının aktardığı bilgilere göre Japonya insani yardım kapsamında tıbbi cihazlar, gıda, hastanelerin, okulların ve apartman dairelerin tadilatı için maddi destek sağlayacak.

Sağlanacak olan destek Uluslararası Kızılhaç Örgütü de dahil olmak üzere uluslararası bazı kuruluşların vasıtasıyla aktarılak.

ERMENİ HABER AJANSI