İran’lı iş adamları Ermenistan’da yatırım imkanlarıyla tanışıyorlar

Ermenistan Tahran Büyükelçiliği’nden edinen bilgilere göre İran’lı iş amaları Ermenistan’da yatırımlar gerçekleştirmek için yatırım ortamını inceliyorlar.

Büyükelçi Artashes Tumanyan Kuzey Horasan eyaletinin Ticaret Odası Başkanı Sayid Pur Abadi’yi ve Kuzet Horasan’dan gelen iş adamlarını kabul etti.

Tumanyan onlara Ermenistan’daki iş ortamını ve ekonominin özelliklerini tanıttı.

Gelen misafirler Ermenistan’da ekonomik faaliyetle uğraşabilmek için mevcut olan imkanlarıyla ilgilendi.

Önümüzdeki günlerde İran’ın Kuzey Horasan eyaletinin Ticaret Odası ve İş adamlarının Ermenistan ziyareti planlandı.

Daha önce Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da düzenlenecek olan Ermenistan-İran Teknoloji forumuna İran’ı temsil eden 40 şirketin katılacağı belli oldu.

ERMENİ HABER AJANSI