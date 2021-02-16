“France TV”, İran’daki 3 Ermeni kiliselerini anlatan bir program yayınladı (video)

“France TV” kanalında yayınlanan “Chretiens orientaux” (“Doğu Hristiyanlar”) programı kapsamında İran’daki üç Ermeni kiliseler anlatıldı.

İran’ın kuzeyinde bulunan ve UNESCO dünya miras listesinde yer alan Surb Tadevos Ermeni Manastırından program kapsamında “Ermeni mimarisinin gerçek bir incisi” olarak bahsedildi.

İkincisi, İran’ın kuzeyinde yer alan ve 9. asırda inşa edildiği bilinen Surb Stepanos Ermeni Manastırıdır. Manastır, Aras nehrinin sağ kıyısındaki Magharda dağın eteklerinde bulunan Culfa şehrinden 15 kilometre uzaklıktadır.

2008 yılında Surb Stepanos da, “İran’daki Ermeni Kiiseler” başlığı altında Surb Tadevos Manastırı ve Dzordor Şapeli ile birlikte UNESCO dünya miras listesine alındı.

Program kapsamında anlatılan üçüncü Ermeni ibadethane ise, Surb Betlehem Ermeni Apostolik Kilisesidir. İran’ın İsfahan eyaletinin Yeni Culfa kentinde bulunan Kilise, Kilikya Ermeni Katolikosluğu’nun İsfahan Diakosluğuna bağlıdır.

ERMENİ HABER AJANSI