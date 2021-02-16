Ermenistan Dışişleri’nden açıklama: “9 Kasım tarihli üçlü bildiride herhangi bir koridordan bahsedilmyor”

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Anna Nağdalyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, 9 Kasım açıklamasında Nahçıvan koridoru hakkında özel bir maddenin bulunduğuna dair sözlerini basın mensublarına açıkladı.

Ermenistan Başbakanı, Rusya Devlet Başkanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın 9 Kasım 2020 tarihli ortak açıklamada herhangi bir koridordan bahsedilmediğini vurgulayan sözcü, metinde sadece Ermenistan’ın topraklarından geçen yol veya iletişim hattından söz edildiğini, ve bu yolun sadece ve sadece Ermenistan’ın egemenliği ve yetkisi altında olacağını ifade etti.

Nağdalyan, “9 Kasım tarihli üçlü açıklamanın 9. maddesinde, “bölgedeki tüm ekonomik ve ulaşım yollarının yeniden açılması” öngörülüyor. Ermenistan, tam bu açıdan bölgede istikrar sağlama ve işbirliği perspektifleri konularına yaklaşıyor. Anılan maddede, herhangi bir koridorun kurulmasından bahsedilmiyor. Ermenistan’ın topraklarından geçen her bir yol veya iletişim hattı, sadece ve sadece Ermenistan’ın egemenliği ve yetkisi altında olacaktır” ifadelerine yer verdi.

ERMENİ HABER AJANSI