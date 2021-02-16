Artsakh Defense Army publishes names of soldiers killed in action

Siranush Ghazanchyan
Artsakh’s Defense Army has published the names of 132 servicemen killed repelling the Azerbaijani-Turkish aggression in fall 2020.
Sargsyan Yuri Surik, born in 2000
Arakelyan Gegham Janik, born in 1994
Hakobyan Artsrun Atom, born in 2001
Poghosyan Ara Marseli, born in 1984
Reserve Grigoryan Vahan Sargis, born in 1999
Mkhchyan Rafael Albert, born in 1993
Hovhannisyan Garik Garnik, born in 2001
Samsonyan Shavo Yerjanik, born in 2000
Varzhapetyan Narek Vahan, born in 2000
Poghosyan Ishkhan Karen, born in 1995
Reserve Kirakosyan Azhdahak Zaven, born in 1997
Volunteer Mkrtchyan Aramayis Artavazd, born in 1970
Kotoyan Temur Arthur, born in 2002
Zazyan Mher Davit, born in 2000
Mkrtchyan Narek Mkhitar, born in 2000
Nikolyan Garegin Hazarapet, born in 2000
Aloryan Yuri Mher, born in 2001
Mesropyan Robert Arkady, born 2001
Arakelyan Artak Seyran, born in 2000
Atoyan Mikael Sargis, born in 1984
Alexanyan Manvel Alexan, born in 1987
Aslanyan Seryozha Aghvan, born in 2001
Ghambaryan Kamo Karen, born in 2001
Vardanyan Artur Avetik, born in 1985
Martirosyan Anushavan Levon, born in 1983
Stepanyan Narek Surach, born in 2001
Reserve Hakobyan Stepan Artak, born in 1997
Reserve Gyulumyan Voskan Hrant, born in 1956
Reserve Galstyan Vardges Tigran, born in 1995
Gevorgyan Varuzhan Sergey, bornin 2000
Avetisyan Khachik Gnel, born in 2000
Hunoyan Gevorg Mnatsakan, born in 2001
Davtyan Manvel Ashot, born in 2000
Mashuryan Arman Armen, born in 2000
Hovhannisyan Hakob Jonik, born in 1998
Melkumyan Samvel Artak, born in 1997
Adamyan Narek Aramayis, born in 2000
Badalyan Robert Arkady, born in 2001
Reserve Isoyan Serob Hovhannes, born in 1992
Nikoghosyan Kolya Paruyr, born in 2001
Hovhannisyan Harutyun Hayk, born in 2000
Javrushyan Tatul Hovsep, born in 2002
Khachatryan Aram Arayik, born in 2001
Ohanyan Hayk Nver, born in 1999
Hovhannisyan Alexey Aramayis, born in 2001
Gevorgyan Shota Armenak, born in 2001
Ohanyan Derenik Armen, born in 1998
Antonyan Garnik Armen, born in 2000
Aljikyan Arsen Levon, born in 2001
Asatryan Artak Sahak, born in 1983
Artushyan Narek Arsen, born in 2001
Reserve Karapetyan Vahram Gevorg, born in 1975
Mardoyan Andranik Ashot, born in 1988
Amoyan Samvel Saribek, born in 1977
Gasparyan Gevorg Karapet, born in 1985
Demurchyan Andriaz Meruzhan, born in 1971
Novikov Dmitry Alexey, born in 2000
Zakaryan Mkhitar Vardan, born in 1987
Hovakimyan Armen Zhirayr, born in 1991
Gasparyan Garnik Artak, born in 2001
Bogharyan Hakob Gagik, born in 2001
Petrosyan Tiran Andranik, born in 2000
Reserve Avanesyan Vahik Seryozha, born in 1992
Grigoryan Ara Tarseich, born in 1984
Tonakanyan Edgar Gor, born in 2001
Hayrapetyan Ashot Artur, born in 1998
Ghazaryan Arshak Karen, born in 2001
Karapetyan Aram Derenik, born in 2002
Reserve Tovmasyan Daniel Hakob, born in 1963
Abrahamyan Artak Levon, born in 1975
Miskaryan Arkady Gurgen, born in 1975
Hambaryan Haykaz Anatoli, born in 1973
Beglaryan Makar Janik, born in 1980
Hovhannisyan Abraham Norhayr, born in 1993
Frangulyan Rafael Varazdat, born in 1998
Asatryan Seryozha Mkrtch, born in 1974
Yeritsyan Artur Avetis, born in 1976
Reserve Arakelyan Garnik Ashot, born in 1989
Galoyan Seryozha Sevak, born in 1995
Grigoryan Jivan Samvel, born in 1991
Varosyan Seryozha Hamlet, born in 1991
Harutyunyan Sevak Harutyun, born in 1995
Mkhoyan Andranik Mher, born in 1990
Karapetyan Artur Karapet, born in 1990
Mkrtchyan Samvel Serob, born in 1985
Martirosyan Martin Mayis, born in 1994
Petrosyan Karapet Albert, born in 1970
Hovsepyan Firdus Masis, born in 1994
Mkhitaryan Volodya Albert, born in 1990
Zhamakochyan Artak Samvel, born in 1990
Khachatryan Gor Sedrak, born in 1997
Grigoryan Arkadik Sargis, born in 1986
Martirosyan Tigran Sargsyan, born in 1995
Zakaryan Gevorg Samvel, born in 1997
Balayan Karo Kima, born in 1996
Taziyan Ashot Hovhannes, born in 1991
Asryan Artur Ernest, born in 1998
Mesropyan Arman Gegham, born in 1992
Asatryan Aharon Norayr, born in 1996
Mkhitaryan Karapet Hamlet, born in 1991
Varosyan Armen Samvel, born in 1988
Grigoryan Ludwig Nerses, born in 1993
Sayadyan Eric Gabriel, born in 1994
Hakobyan Hakob Edward, born in 1979
Aghayan Mkrtich Karapet, born in 1990
Sarikyan Koryun Radik, born in 1990
Vardanyan Sergey Khosrov, born in 1993
Tonoyan Martun Aghasi, born in 1990
Manasaryan Samvel Harutyun, born in 1996
Khachatryan Haykaz Zaven, born in 1986
Miskaryan Mesrop Karen, born in 1989
Tumasyan Grigory Ignat, born in 1988
Reserve Korkotyan Hovhannes Alexander, born in 1985
Gaboyan Vaspurakan Garnik, born in 2000
Muradyan Aramayis Gurgen, born in 1997
Konjoryan Vardan Albert, born in 2001
Simonyan Arman Ashot, born in 2000
Badalyan Armen Arsen, born in 1998
Saghatelyan Gevorg Ashot, born in 2001
Hovhannisyan Mesrop Vardan, born in 2002
Brutyan Armen Levon, born in 2002
Galstyan Manvel Sargis, born in 2002
Hovhannisyan Leon Artyom, born in 2001
Tadevosyan Karen Vahagn, born in 2001
Volunteer Saghatelyan Ashot Melsik, born in 1966
Avetisyan Ashot Lyova, born ին 2001
Matevosyan Arman Artak, born in 2001
Babayan Artyom Hovik, born in 2001
Hambardzumyan Tigran Arsen, born in 2001
Reserve Nersisyan Poghos Pargev, born in 1969
Reserve Sargsyan Edgar Davit, born in 1979
Mesropyan Gegham Eduard, born in 1991
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