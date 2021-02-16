ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi, esir konusunu Kızılhaç delegasyonu üyeleriyle ele aldı

ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi Lynne Tracy, 12 Şubat’ta Ermenistan’da Uluslararası Kızılhaç Komitesi delegasyonu başkanı Thierry Ribo ile bir araya geldi.

Büyükelçilik tarafından yayınlanan bilgiye göre, görüşme sırasında Dağlık Karabağ’da çatışma nedeniyle esir düşen vatandaşların iade konusunu ele alan taraflar, bu geri dönüşün hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan ise, Azerbaycan tarafından esir iade sürecinin uzatılması ve uluslararası hukuk normlarının kaba ihlalleri hakkında 15 Şubat’ta Birleşmiş Milletlere ayrıntılı bir rapor sunduğunu duyurdu.

ERMENİ HABER AJANSI