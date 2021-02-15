‘Zabel’ izleyicilerle naklen buluşacak

BGST Tiyatro ‘Zabel’i 19 Şubat Cuma 21:00’de sahneden naklen, canlı sergileyecek. Oyun, Zabel Yesayan’ın Üsküdar’da başlayıp, Sovyetler’de son bulan 60 yıllık uzun mücadele hikâyesini anlatıyor.

DUVAR – Osmanlı toplumunda anti militarist hareketin öncülerinden Ermeni, sosyalist, feminist kadın yazar Zabel Yesayan’ın Üsküdar’da başlayıp, Sovyetler’de son bulan 60 yıllık uzun mücadele hikâyesini anlatan Zabel pandemi koşullarında sahneden naklen seyirci ile buluşuyor. Moda Sahnesi’nin canlı yayında tiyatro programı kapsamında oyun 19 Şubat Cuma 21:00’de seyirci ile buluşacak. Canlı yayın sırasında İngilizce altyazı ile oynanacak olan oyun dünyanın her yerinden seyredilebilecek.

5 Şubat 1878 tarihinde Üsküdar’da dünyaya gelen Zabel Yesayan yazarlığı, şairliği ve toplumsal duyarlılığı ile genç yaşından itibaren önemli Osmanlı aydınlarından biri oluyor. Zabel’in Stalin kovuşturmalarıyla alındığı bir hapishane hücresinde, bilinmeyen koşullarda son bulan hayatı, karanlığa karşı soluksuz bir kavgayı, feminist bir tarihi bugüne taşıyor. Hücrenin karanlığına inat, Zabel’in zihninde kapalı kapılar aralanıyor, solmuş hatıralar aydınlanıyor. Çocukluğunu, gençliğini, mücadele yıllarını, sürgün yaşamını hatırlıyor.

Zabel oyun metni Aysel Yıldırım ve Duygu Dalyanoğlu tarafından yazıldı, projenin rejisinde yazarların yanı sıra Sevilay Saral da yer aldı. Oyuncu kadrosunda ise Aysel Yıldırım, Duygu Dalyanoğlu, Elif Karaman, Maral Çankaya, Nihal Albayrak ve Zeynep Okan yer alıyor. Ara Dinkjian’ın 1915-2015 / Truth & Hope albümünden parçalar ile zenginleşen Zabel oyununun müzik düzenlemeleri Ari Hergel’e, sahnede kullanılan orijinal resimler ise sanatçı Dilek Şenyürek’e ait. Işık tasarımı ve uygulamada Zilan Kaki, efekt tasarımı ve uygulamada ise Beril Sarıaltun yer alıyor.

Pek çok önemli tiyatro ödüllerine aday gösterilen Zabel Tiyatro Eleştirmenler Birliği Ödülleri ve 2. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri tarafından yılın yerli oyun yazarı ödülünü Duygu Dalyanoğlu ve Aysel Yıldırım’a getirdi. Aynı zamanda oyunda Zabel Yesayan’ı canlandıran Aysel Yıldırım, 23. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri ve 18. Direklerarası Seyirci Ödülleri tarafından yılın kadın oyuncusu ödülüne layık görüldü. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

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