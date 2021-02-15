Türk-Azerbaycan provokasyonu – Ermenistan Kamu Radyosu

Türk-Azerbaycan askeri tatbikatları Ermenistan ve Rusya’ya karşı bir provokasyondu

1 Şubat’ta Kars’ta başlayan Türk-Azerbaycan “Kış-2021” tatbikatları 12 Şubat’ta sona erdi.

Çeşitli kaynaklara göre, tatbikata 66’sı Azerbaycan’dan (Nahçıvan Ordusu’ndan) olmak üzere 1.268 asker katıldı, 190 birim askeri teçhizatın yanı sıra çeşitli kalibrelerde 218 silah (tanklar, toplar, helikopterler vs.) katıldı).

Askeri tatbikatın saldırgan nitelikte olduğu vurgulanmalıdır.

Kara ve hava saldırıları geliştirildi.

Türkiye Savunma Bakanlığı’na göre tatbikat sırasında yeni silahlar da test edildi.

Türk-Azerbaycan askeri tatbikatları, duyurulduğu günden bu yana Ermenistan kamuoyunun ve uzman çevrelerin ilgi odağı oldu.

Bu gerçeği göz önünde bulundurarak birkaç konu üzerinde durmak gerekir.

“Kış 2021” askeri tatbikatları, bazı askeri özelliklere sahip olmalarına ve AGİT taahhütlerine aykırı olarak organize edilmelerine rağmen, emsalsiz değildi.

Bu tür askeri tatbikatların organizasyonu son yıllarda düzenli hale geldi.

Bu tür son askeri tatbikat, Temmuz-Ağustos 2020’de Azerbaycan topraklarında gerçekleşti.

Askeri konuların yanı sıra askeri tatbikatların da siyasi bir unsuru olduğu bir sır değil.

Bu bakımdan, Türk-Azerbaycan askeri tatbikatlarının 2. Artsakh savaşından sadece üç ay sonra yapıldığı ve yer ile zaman seçiminin bir tesadüf olarak kabul edilemeyeceği dikkat çekicidir.

Bakü ve Ankara’nın, Kars’ta askeri tatbikatlar düzenleyerek, Ermenistan’a baskı yapmak (9 Kasım bildirisi ve bölgesel süreçlerin hükümlerinin uygulanması bağlamında) ve mağlubiyeti duygusunu yayarak halkın ruh halini etkilemeyi amaçladığı varsayılabilir.

Bu tatbikatların Ermenistan’ın stratejik müttefiki Rusya için de bir meydan okuma olduğu unutulmamalıdır.

Moskova, 44 günlük savaşı sona erdirmek için önemli çabalar gösterdi, bölgesel durumu istikrara kavuşturmak ve barış için elverişli bir ortam yaratmak için büyük sorumluluk aldı.

Bütün bunlar ve savaştan sonra gelişen oldukça hassas durum göz önüne alındığında, Türkiye ve Azerbaycan’ın askeri tatbikat düzenlemesi, Moskova’nın çabalarına aykırı bir provokasyondan, gerilimi artıran bir güç gösterisinden başka bir şey değildi. .

Bütün bunlar Moskova’nın dikkatinden kaçmadı, Kars askeri tatbikatlarının başlamasına paralel olarak Gümrü’deki Rus askeri üssünün konuşlanma yerlerinden çıkıp, asker ve teçhizatın daha aktif hale gelmesi tesadüf değildi.

Bu hamle Bakü ve Ankara’nın provokasyonuna bir tepki olarak tanımlanabilir.

Sonuç olarak, Türk-Azerbaycan askeri tatbikatları, Rusya tarafının İkinci Artsakh Savaşı’ndan sonra Güney Kafkasya’da Türkiye’nin yoğunlaşmasına yönelik endişelerini derinleştirdi.

Bütün bunlar, Moskova’nın, Türkiye’nin İkinci Artsakh Savaşı’na açık katılımına, teröristlerin Ankara’dan Artsakh’a nakledilmesine, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından bir Rus uçağının düşürülmesine ve diğerlerine ilişkin Moskova’nın tepkisinin yeterliliği hakkında Rus uzman çevrelerindeki tartışmalarla da kanıtlanmıştır.

Ermenistan Kamu Radyosu