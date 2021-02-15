‘Sputnik V, Ermenistan’da toplu kullanılacak ilk aşı olabilir’

Ermenistan Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Gayane Saakyan, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Ermenistan’da toplu aşılamada kullanılacak ilk aşı olabileceğini belirtti.

Saakyan, Ermeni Şant televizyonuna açıklamasına Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının Ermenistan’da toplu aşılamada kullanılacak ilk aşı olabileceğini ifade etti.

Ermeni yetkili, “Sputnik V’nin etkinliği yeterince yüksek. Klinik testlerin üçüncü etabının sonuçlarına göre yüzde 91’in üzerinde. Bu cesaret verici bir gösterge, zira en kısa zamanda ilk toplu kullanım aşımız muhtemelen Sputnik V olacak” diye konuştu.

Görüşmelerin devam ettiğini, aşının ilk teslimatlarının şubat sonu ile mart ayının ilk haftası arasında yapılmasının beklendiğini söyleyen uzman, Ermenistan’da halihazırda yaklaşık 30 kişinin Rus aşısı ile aşılandığını vurguladı.

Saakyan ayrıca COVAX Facility girişimi kapsamında Ermenistan’a ayrıca Pfizer/BioNtech ve Moderna şirketinin aşılarının önerilebileceği olasılığını da dışlamadı.

Devletin risk grubundaki vatandaşlara, yani sağlık ve sosyal hizmet görevlilerine, 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan kişilere aşı önereceğine dikkat çeken Saakyan, “Hesaplarımıza göre risk gruplarında yaklaşık 600 bin kişi yer alıyor. Vatandaşı bilgilendirme çalışmalarımız sayesinde en az yüzde 50’sine aşı yapmayı başarırsak bu rakam yaklaşık 300 bin kişi olur” tespitinde bulundu.

Devletin özel şirketlerin aşı ithal etmesini ve ücretli hizmet sunmasını mümkün kılacak kriterler geliştireceğini dile getiren yetkili, devletin yalnızca risk grubundaki kişiler için aşı getirteceğini sözlerine ekledi.

Aşısına göre fiyatların 4 ila 12-13 dolar arasında değişiklik gösterdiğine dikkat çeken Saakyan, “Belli bir rakam veremem, gelecekte müzakere sürecinin tamamlanmasından sonra rakamları kamuoyuna açıklamak için üreticinin iznine ihtiyaç olacak” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan daha önce Sputnik’e yaptığı açıklamada, ülkede koronavirüs salgınına karşı Rus Sputnik V aşısının kullanılacağını, teslimatlara ilişkin görüşmelerin önümüzdeki günlerde tamamlanacağını açıklamıştı.

Kasım 2020’de Rusya Sağlık Bakanlığı, Bakan Mihail Muraşko’nun Erivan ziyareti sırasında o zamanki Sağlık Bakanı Arsen Torosyan’a aşı numunelerini teslim ettiğini ve aşının, aralarında Torosyan’ın da bulunduğu gönüllüler üzerinde denendiğini bildirmişti.

Ermenistan daha önce ise, Kovid-19 aşılarına erişimi sağlamaya yönelik küresel mekanizma (COVAX Facility) kapsamında nüfusun yüzde 3’ü için AstraZeneca aşısı edinme önerisini kabul etmişti.

Sputnik Türkiye