Şehit Süleymani, İslam’ın rahmani yüzünü dünyaya gösterdi

Hizblullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım da bölgenin esas sorununun ABD ve Siyonist rejim olduğunu belirterek, bölgedeki tüm sorunların ABD müdahalerleri ve onların diktarrör liderleri desteklemelerinden kaynaklandığını söyledi.

Ayetullahh Rıza Ramazani de, ilahi aşkın Şehit Süleymani’nin yüzü ve huyunda tecelli ettiğini belirterek, Şehit Süleymai’nin şehadeti algıladığını ve sonunda ona ulaştığını söyledi.

Video Konferans yöntemiyle düzenlenen toplantı 3 gün içinde 99 saat sürecektir.

Twitter’da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

IRNA