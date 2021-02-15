San Francisco’nun en yaşlı sakini olan Ermeni Lucy Mirigian hayata gözlerini yumdu

ABD’nin San Francisco şehrinde yaşayan en yaşlı adamı 114 yaşında hayata veda etti.

San Francisco Chronicle jansının aktardığı bilgilere göre 114 yaşındaki Ermeni kadın Lucy Mirigian’ın kızı onun hasta olmadığını ve son zamanlara kadar direnç ve sağlıklı olduğunu ifade etmiş.

Ailesinin anlattıklarına göre Lucy Mirigian dolu bir hayat yaşadı, fakat basında ilk defa 2017 yılında yer aldı, çünkü o sene ABD Hükümeti onun ‘öldüğüne karar verip’ aylık 377 dolar emekli maaşı ödemiyordu.

Hükümet mektuplara cevap vermediğinden dolayı böyle karar vermişti, fakat Lucy Mirigian kendisine mektup gelmediğini iddia etmişti.

Duruma açıklık getirmek için ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jackie Speier devreye girmişti.

ERMENİ HABER AJANSI