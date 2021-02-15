Kırım ve Kuban’ı Türk etki alanı olacağı tahmininde bulunan ‘Türkiye haritası’ Rusya’da yankı buldu

ABD merkezli Stratfor kuruluşunun hazırladığı ve Türkiye’deki TGRT televizyon kanalından yayınlandığı Türkiye’nin 2050’deki etki alanı haritasını paylaşmasının ardından Rusya’dan farklı yankı ve tepkiler gelmeye başladı.

Bu haritada Kırım, Kuban, Rostov bölgelerin ve tüm Kuzey Kafkasya’nın, Ermenistan da dahil olmak üzere, 2050 yılına kadar Türk etki alanı olacağını iddia ediliyor.

Bunun sadece bir tahmin olmasına rağmen Rusya Devlet Duması’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcıs Aleksandr Sherin böyle tahminleri ciddiye alınması gerektiğini ifade etti.

Onun sözlerine göre Dağlık Karabağ’da başarılı askeri operasyonlardan sonra Türkiye’nin öz güveni daha da arttı.

Rus yetkilisi hem Karabağ, hem vurulan Rus uçağı, hem de Suriye konusunda Rusya’nın Türkiye’ye karşı çok daha sert tutum sergilemesi gerektiğini dile getirdi.

Sherin’in sözlerne göre Rusya her şeye hazır olmalı ve Rusya Dışişleri Bakanlığı da gereken açıklamaları yapmalı bu konularla ilgili, çünkü Türkiye Rus devlet yetkililerin bu tür açıklamalarına dikkat ediyor.

Daha önce de Rus milletvekili Krasov, Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmaya çalışıldığını ifade ederek, “Rus ruhunun ve silahlarımızın gücünü test etmek istiyorlarsa, bırakın denesinler” demişti.

ERMENİ HABER AJANSI