Ermeni hakları üzerinden ticaret – Ermenistan Kamu Radyosu

Moskova-Bakü’nün Karabağ anlaşmasından yeni bir bölüm

Neftegaz.ru web sitesi, Rus Transneft ve Azerbaycan Socar şirketleri arasında imzalanan anlaşmaya uygun olarak, 15 Şubat’tan itibaren Azerbaycan petrolünün Bakü-Novorossiysk petrol boru hattı üzerinden taşınacağını bildirdi.

2021 yılında 1 milyon ton petrol taşınması planlanmaktadır.

Bakü, yılın başından itibaren tüm petrolünü Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı üzerinden taşımaktaydı.

Daha önce, az miktarda Azerbaycan petrolü, 28,4 milyon tonun sadece 613 bin tonu kuzey petrol boru hattıyla taşınmıştı.

Web sitesi, Novorossiysk güzergâhının Bakü için elverişli olmadığını yazmaktadır.

Transneft ile SOCAR arasında, SOCAR’ın yüksek bulduğu transfer tarifeleri konusunda düzenli anlaşmazlıklar vardı.

Ayrıca Bakü-Novorossiysk petrol boru hattı, ucuz bir petrol olan Rus Ural petrolünü taşımakta ve ancak Azerbaycan petrolüne karıştıktan sonra fiyatı yükselmektedir.

Başka bir deyişle, Bakü de petrol fiyatlarının düşürülmesi sonucu sıkıntı çekiyor, fakat karşılığında Moskova, Ermeniler hesabına bir şeyler vermektedir.

Bu anlaşmanın, Lavrov planının uygulanması konusundaki Moskova-Bakü anlaşmalarının bir parçası ve ticaret için olduğu açıktır.

Benzer tün anlaşmalar, Ermeni haklarının yeni bir ihlali pahasına elde edilmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu