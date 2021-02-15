Azerbaycan askerleri tarafından Ermenistan’ın Syunik bölgesine doğru büyük kalibreli silahlardan ateş açıldı(Video)

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan kendi Facebook sayfasından paylaşımda bulunarak Azerbaycan askerlerleri tarafından Ermenistan’ın güneyinde bulunan Syunik idari bölgesine doğru büyük kalibreli silahlardan ateş açıldığını doğrulayan bir video yayınladı.

Daha önce dile getirdiği iddialara kanıt olarak yayınladığı videoyla birlikte Tatoyan açıklamalarda bulundu.

13 Şubat tarihinde Syunik idari bölgesinin Kapan ilçesine bağlı Agarak ve Yeghvard köylerinin ortasına Azerbaycanlı askerler büyük kalibreli silahlardan ateş açtı.

Ateş açıldığı bölge Agarak köyünden sadece 1 km uzaklıkta yer alıyor.

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan’ın sözlerine göre bu bir kez daha Syunik idari bölgesinin yerleşimlerini birbirine bağlayan yollarda Azerbaycan’lı askerlerin bulunmasının kabul edilemez olduğunu ve sivil halkının haklarının çirkin bir biçimde ihlal edildiğini gösteriyor.

ERMENİ HABER AJANSI