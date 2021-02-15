Ankara’da dükkan kazısında kemikler bulundu

Ankara Ulus’taki Melike Hatun Camisi’nin arkasındaki meydanda konteyner dükkanlar için yapılan kazıda insan kemikleri bulundu. Kemikler, kaç yıllık olduğunun anlaşılması için müzeye götürüldü.

DUVAR – Ankara Ulus’taki Melike Hatun Camii’nin arkasında İtfaiye Meydanı esnafına geçici olarak verilecek konteyner dükkanlar için yapılan kazıda kemikler bulundu. Kepçe operatörünün polise haber vermesinin ardından kemikler, Anadolu Medeniyetler Müzesi ekipleri tarafından incelenmeye götürüldü. Arkeologların bölgede 6 kemik parçası bulduğu öğrenildi. Kazıda bulunan kemiklerin insana ait çene ve kaval kemiği olabileceği bilgisi verildi. Kemiklerin kaç yıllık olduğu ve tarihi değeri bulunup bulunmadığı ise araştırma sonucunda ortaya çıkacak.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, kazının müze müdürlüğünün onayıyla yapılması gerektiğine dikkat çekerek, “Zaten hukuksuz bir yere kazı yapılıyor. Burası İller Bankası’nın yeniden yapımı için ayrılmış alan. O alana geçici 46 dükkan için kazı yapılıyor. Bir taraftan da İtfaiye Meydanı’nın dönüşümü için direnen mülkiyet sahiplerine çözüm üretmeye çalışıyorlar” dedi.

İtfaiye Meydanı’ndaki dönüşümün ideolojik olduğunu savunan Candan, “Bu cami ile birlikte onun çevresini düzenleyen medrese organizasyonu yapılıyor. Çünkü burası Cumhuriyet’in temsil aksı üzerinde” diye konuştu.

Candan acele kamulaştırma yapılan yerin hemen yanında Yahudi Mahallesi’nin bulunduğunu söyleyerek, “Hem çok kültürlülük yıkılmaya hem de tek kültür üzerinden gidilmeye çalışılıyor. İtfaiye Meydanı’nın olduğu yerde tescilli yapılar var. Adı üzerinde Ulus Tarihi Kent Merkezi, buraya gerçekten hassas davranmanız gerekiyor. Ama iktidar bütün Ulus politikalarında züccaciye dükkanına girmiş fil gibi davranıyor” dedi. (ANKA)

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