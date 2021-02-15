15 Ermeni ziyaretçi Rus Barış Gücü askerlerinin eşliğinde Dadivank’a gitti

Azerbaycan ve Türkiye’nin Artsakh Cumhuriyeti’ne (Karabağ) karşı saldırı ve patlak veren savaş sonucunda Dadivank Ermeni manastırı başka birçok Ermeni kültürel ve tarihsel yapılarla birlikte Azerbaycan’ın işgaline uğradı.

Daha sonra Rus Barış Gücü’nün kontrolüne geçen Dadivank manastırına Ermeniler ziyaret etme hakkına sahip oldu.

Ermeni din adamları o kilisede görev yapıyorlar.

14 Şubat tarihinde 15 kişiden oluşan bir Ermeni grubu Rus Barış Gücü askerlerinin eşliğinde Dadivank’ı ziyaret etti.

Rus Barış Gücü bölgede barışın sağlanmasına yönelik hizmette bulunmaya devam ediyor.

ERMENİ HABER AJANSI