Pandemi oraya hiç uğramadı: İlçe yüzde 68 büyüdü

Türkiye’nin en büyük adası olan Gökçeada’da Covid-19 sürecinde adeta nüfus patlaması yaşandı. Arazi ve ev satışlarının tavan yaptığı ilçede nüfus yüzde 68 oranında arttı.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN

Çanakkale’nin nüfus yoğunluğu haritası belli oldu. TUİK verilerine göre Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden biri olan Gökçeada ‘da COVİD-19 sürecinde 10 bin 106 olan yerleşik nüfus yüzde 68.2 arttı. Büyükşehirlerdeki bulaşıl sayısındaki artış nedeniyle kırsala başlayan göçte en fazla tercih edilen ilçeler arasına giren Gökçeada’da arazi ve evlerin satış fiyatı da ciddi oranda arttı.

RİSKSİZ BÖLGE

Metropol şehirlerde yaşayan vatandaşlar, pandemi sürecini risksiz bölgeler kategorisinde atlatan Gökçeada’dan arazi ve ev satın almaya başlarken yaşanan talep patlaması nedeniyle bir yıl önce 25-30 bin civarında olan tarlaların dönümü 100 bin TL’ye kadar alıcı buluyor. Özellikle Eskibademli, Zeytinli, Tepeköy ve Dereköy gibi Rum köylerinde bulunan taş evlerin fiyatı ise 500 bin TL’den başlayıp 2 milyon liraya kadar çıkıyor.

“GÖKÇEADA’YI GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ”

Son bir aydır hiçbir vakanın görülmediği ilçede sürekli esen rüzgar ve oksijen yoğunluğu nedeniyle bölge cazibe merkezi haline gelirken Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, artan nüfus artışı nedeniyle kontrollü ve düzenli büyüme planları üzerinde akademisyenlerle çalıştıklarını söyledi. Gökçeada’yı gelecek nesillere taşımak için imar ve alt yapı çalışmalarına öncelik verdiklerini belirten Başkan Çetin, ” Pandemi süreciyle birlikte artan nüfus artışı bizi şaşırtmakla birlikte çok etkiledi. Gökçeada’nın bozulmaması eski değerlerini koruması adına elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Şuan ilçemizde su yönetim planımızı oluşturmuş bulunmaktayız. Ayrıca imar düzenlemelerini yeniden gözden geçirerek Gökçeada’nın tarihi ve doğal dokusuna zarar verilmemesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) nüfus yoğunluğu ve nüfus artış hızı verilerine göre son bir yılda nüfusu en fazla azalan ilçe Yenice oldu. 31 bin 23 nüfuslu ilçe yüzde 25.8 oranında göç verdi.

Sabah Gazetesi