İlber Ortaylı’yı çok kızdırdılar

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Dünya Yunanca Günü kapsamında Trakya, İstanbul ve Ankara üniversitelerinde seminerlerin iptal edilmesini eleştirdi.

“Bütün mesele sosyal medyanın şuursuz baskısıdır” diyen İlber Ortaylı, “Burada şu ilkeyi unutmayalım: Akademik dünyanın faaliyetlerini sokak yönlendiremez. Bu, son derece tehlikelidir ve vahim sonuçlar doğurur” ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı, Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısının “Yunan dili günleri programı” ara başlıklı bölümünde şunları yazdı:

“UNESCO faaliyetleri çerçevesi sırasında Dünya Yunanca Günü’nün Trakya, İstanbul ve Ankara üniversitelerinde kutlanması için ilmi seminerlerinin iptal edildiğini duydum. Burada şüphesiz fakülte dekanlığının bir kusuru ve özel girişimi olmadığı açık. Bütün mesele sosyal medyanın şuursuz baskısıdır. Burada şu ilkeyi unutmayalım: Akademik dünyanın faaliyetlerini sokak yönlendiremez. Bu, son derece tehlikelidir ve vahim sonuçlar doğurur. Akademik dünyanın faaliyetlerindeki yanlışlığı yine başka akademik kurumlar tenkit ederler veya taltif ederler. Diğer akademilerin taltifi büyük bir hediyedir ve kalıcı tesirleri olur. Aynı zamanda tenkitleri de caydırıcı, hatta çekingenlikle takip edilen bir olaydır; doğrusu da budur.

AYNI ŞEYİ TEKRARLAMAYALIM

Birkaç sene evvel rahmetli Sevgi Gönül zamanında tertiplenen Bizans Kongresi’nin iptalini hatırlıyorum, hazin olaydı. Aynı şeyi tekrarlamayalım. Türkiye’de milletlerarası alanda dikkati çeken bizim nesil başta olmak üzere genç Yunan ve Bizans uzmanları ortaya çıkmaya başladı. Profesör Melek Delilbaşı’nın kurduğu kürsü şimdiden daha yarım düzine tanınmış genç bilgin yetiştirdi. İstanbul Üniversitesi’nde klasik Yunanca eğitimi yürüyor. İzmir Üniversitesi’nde bu konuda doktora yapan tarihçilerimiz var. Yunan tetkikleri ve Yunanca günü demek bugünkü Yunanistan’ı aşan bir olaydır. Bu gibi anlamsız davranışların bizim için pek faydalı olacağını zannetmiyorum.”

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