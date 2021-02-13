PATRİK HAZRETLERİ KADİR TOPBAŞ’IN VEFATI MÜNASEBETİYLE TAZİYELERİNİ SUNDULAR

İstanbul eski Belediye Başkanları’ndan Kadir Topbaş 13 Şubat 2021, Cumartesi, uzun süre gördüğü tedavi sonrası, hayata veda etmiştir. Bu vesileyle, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve merhumun eşi Özleyiş Topbaş’a birer taziye mesajı göndermiş bulunmaktadır. Patrik Hazretleri mesajlarında Merhum Kadir Topbaş’ın Patriklik Makamı’na ve cemaatimiz kurumlarına karşı gösterdiği olumlu ve insani yaklaşımı anarak, Patriklik Makamı ve Ermeni Cemaati adına taziyelerini sunmuştur.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/