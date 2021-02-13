İzlanda’da Nazi soykırımını inkar edenlere hapis cezası verilecek

İzlanda’da Nazilerin soykırım yaptığını inkar edenlere hapis cezası verilmesi için yeni bir yasa tasarısı parlamentoya sunuldu.

Murat KUSEYRİ

İskandinavya ülkelerinden İzlanda’da Nazilerin soykırım yaptığını inkar edenlere hapis cezası verilmesi için yeni bir yasa tasarısı parlamentonun gündemine getirildi.

Çoğunluğu Sosyal Demokrat Parti üyesi 10 parlamenter, Nazilerin 2. Dünya Savaşı yıllarında gerçekleştirdiği soykırımı inkar edenlere hapis cezası verilmesi için hazırladığı yasa tasarısının parlamentoya sundu. Tasarının yasalaşması durumunda Nazilerin gerçekleştirdikleri soykırım ve insanlık suçlarını inkar etmek suç sayılacak ve bunu yapanlar 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Tasarının mimarı Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Rosa Björk Brynjôlfsdôttir, her yılın 27 Ocak’ının soykırım kurbanlarını anma günü olarak kabul edilmesi ve kurbanların anılması için 9 milletvekili ile birlikte bir önerge verdi. Parlamento Başkanı Steingrimur Jôhann Sigfûsson milletvekili, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine söz konusu tasarıyı göndererek görüşlerini bildirmelerini istedi.

PARLAMENTO BAŞKANI, SOYKIRIMINI İNKAR EDEN GÖRÜŞLERİ YAYIMLAMAYI REDDETTİ

Ancak İzlanda tarihinde ilk kez bir parlamento başkanı konu hakkındaki bir görüşü parlamentonun internet sitesinde yayımlamayı reddetti. Neden olarak da soykırımının inkar edilmesini ve bu nedenle de halk gruplarına karşı nefret suçu işlenmiş olacağını gösterdi. Hukukçularla görüşen Parlamento Başkanı Sigfûsson, inkarcı görüşleri parlamentonun sayfasında yayımlamadı ama bastırarak milletvekillerine dağıttı. Hukukçular, parlamentoya Avrupa ülkelerinde soykırımı inkar etmenin suç olduğu bilgisini verdiler ama bu bilginin gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

Aralarında İsveç’in de yer aldığı bazı Avrupa ülkelerinde soykırımı inkar etmenin suç olmadığı ve bu nedenle de soykırımı inkar etmenin halk gruplarını aşağılamak olarak görülmediği belirtildi. Tüm bu tartışmalar sürerken bir yayınevi, Yazar Arthur R. Butz’un soykırımı inkar eden kitabını İzlandacaya çevirerek yayımladı.

İZLANDA’DA SOYKIRIMI İNKAR EDEN İLK KİTAP YAYIMLANDI

Kitap, İzlanda’da Nazi soykırımını inkar eden ilk kitap olma özelliğini taşıyor. Rosa Björk Brynjôlfsdôttir, 9 milletvekili birlikte soykırımın yazılı veya sözlü olarak inkar edilmesinin kriminalize edilmesini istiyor. Parlamentoya verdiği yasa tasarısında İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazilerin gerçekleştirdikleri soykırımı inkar edenlerin 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyor.

Tasarıya göre sadece soykırımı inkar edenler değil, soykırımı küçümseyenler veya soykırıma destek verenler de cezalandırılacak. Sosyal medyada soykırımı inkar eden yazılı ve sözlü açıklamalar da kriminalize edilecek. Ancak küçük grupların kendi aralarında yaptıkları konuşmalar kapsam dışı tutulacak.

“TARİHİN ÇARPITILMASININ ENGELLENMESİ ÖNEMLİ”

İmzacı milletvekilleri, bazı durumlarda anayasanın teminat altına aldığı ifade özgürlüğünün kısıtlanabileceğini savunuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ifade özgürlüğünü kısıtlayan benzeri yasalara onay verdiğine dikkat çekiliyor.

Antisemitizmin Avrupa’da giderek yaygınlaştığına dikkat çeken milletvekilleri, 2. Dünya Savaşı yıllarında baskı ve katliamların tekrarlanmaması için tarihin çarpıtılmasının engellenmesinin önemine vurgu yapıyorlar.

Evrensel Gazetesi