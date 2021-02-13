Ermenistan’da 4.7 büyüklüğünde deprem

Ermenistan’da 13 Şubat Cumartesi günü yerel saatle 15.29’da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü başkent Yerevan’ın 8 km güneybatısı. Deprem yerin 10 km derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.6 olarak bildirdi. Depremin merkez üssü Türkiye sınırına hayli yakın bir bölge. Sarsıntı Kars, Ağrı ve Iğdır’da da hissedildi.

Sarsıntının özellikle başkent Yerevan’da güçlü şekilde hissedildiği belirtiliyor. Depremden sonra 46 artçı sarsıntı kaydedildi.

Ermenistan’da 13 Şubat Cumartesi günü yerel saatle 15.29’da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü başkent Yerevan’ın 8 km güneybatısı. Deprem yerin 10 km derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.6 olarak bildirdi. Depremin merkez üssü Türkiye sınırına hayli yakın bir bölge. Sarsıntı Kars, Ağrı ve Iğdır’da da hissedildi.

Ermenistan medyasına göre sarsıntı Yerevan’da 6-7 büyüklüğünde bir sarsıntı etkisi yarattı.

Depremle ilgili olarak şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Başbakan Paşinyan Erebuni bölgesinde bir evin hasar gördüğünü, 1 kişinin hafif şekilde yaralandığını açıkladı. Başken Yerevan’da bazı binalarda çatlaklar oluştu.

Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı yurttaşlara evlerine dönme çağrısı yaptı. Bakanlık “Sevgili vatandaşlar, şu anda artçı sarsıntılar zayıfladı. Mevcut verilerin analizi, güçlü bir deprem olasılığının düşük olduğunu göstermektedir. Sakinler dairelerine dönebilirler” duyurusu yaptı.

5 Şubat’ta da Ermenistan’da Keğarkuni bilgesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Agos