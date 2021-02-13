AK Parti İBB Grup Sözcüsü Gökkuş: Artık insanlar Amerika ve Avrupa’dan Türkiye’ye göç ediyor

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AK Parti’nin İBB Meclisi Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş’un “Gençlere sorarsanız gençler hep ‘Yurt dışında yaşamak istiyoruz’ derler ama son zamanlarda Amerika, Almanya’dan, İngiltere’den Türkiye’ye insanlar göç ediyor. Artık orada bilimsel gelişmeler yok. Orada yaşamak mümkün değil. Gavur aşıklığınız buradan” sözleri sosyal medyada gündem oldu. DUVAR- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Şubat Ayı 3. oturumu dün Yenikapı’da yapıldı. Toplantıya AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş’un sözleri damga vurdu. Faruk Gökkuş “Gençlere sorarsanız gençler hep ‘Yurt dışında yaşamak istiyoruz’ derler ama son zamanlarda Amerika, Almanya, İngiltere’den, Avrupa’dan Türkiye’ye insanlar göç ediyor. Orada yaşamak mümkün değil. Gavur aşıklığınız buradan. Onu da izah edeceğim o lafı bana söylediniz. Orada artık bilimsel gelişmeler, fikir özgürlükleri, yaşam tarzlarına saygı yok artık. Orada faşizan duygular, ırkçıı duygular yükselmekte. Oradaki insanlar buraya göç etmekteler” dedi. Twitter’daki ‘Büyükşehir Çalışıyor’ hebasından paylaşılan Gökkuş’un sözleri büyük ilgi gördü. (HABER MERKEZİ) İBB Meclisi AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş: Son zamanlarda Amerika ve Avrupa'dan Türkiye'ye insanlar göç ediyor. Gavur aşıklığınız buradan. Orada artık bilimsel gelişmeler, fikir özgürlüğü yok. Orada faşizan duygular yükselmekte. Oradaki insanlar buraya göç etmekteler. pic.twitter.com/gzx7H44HGc — Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehir) February 12, 2021 Gazete Duvar