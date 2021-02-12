Mustafa Cengiz: Hakemlerden en çok zarar gören biziz

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hakemlerden en fazla zarar gören kulübün kendileri olduğunu söyledi. Cengiz, “Siz ne kadar yasalar içinde kalırsanız, uzun vadede toplum kazanır. Aksi takdirde anarşi, kaos, kötülük, Bizans egemen olur” dedi. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hakemlerden en fazla zarar gören kulübün kendileri olduğunu söyledi. Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün dijital sağlık uygulaması Help Steps ile Türk Telekom Stadı’nda yaptığı iş birliği anlaşmasının imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kulüp olarak devamlı hukuk içinde kalmaya çalıştıklarını aktaran Cengiz, “Ben genç nesile, Fenerbahçelilere, Beşiktaşlılara, tüm camialara sesleniyorum. Doğru yoldan ayrılmayın, dik durun. Siz ne kadar yasalar içinde kalırsanız, uzun vadede toplum kazanır. Aksi takdirde anarşi, kaos, kötülük, Bizans egemen olur. Ben böyle bir toplumda ne başkan olmak ne de bulunmak isterim. Biz bu yoldan ayrılmayacağız. Biz öyle olduğumuza inanıyoruz” dedi. Galatasaray Kulübü Başkanı, spor camiasında kimseyi düşman olarak görmediklerini dile getirerek, “Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bizim ailemiz. Düşmanımız değil. Diğer rakip takımlar da düşmanımız değil. Bunu söylediğimde benim camiamdan da bana çatanlar oluyor. Bir türlü bunu anlatamıyorum. Bizim o zaman ayrılıp kendi başımıza bir çete kurmamız gerek. TFF’nin doğru yola girmesi gerekir. Biz hiçbir zaman yapılamayacak bir talepte bulunmadık. Sadece keser gibi kendimize yontulacak bir talepte hiç bulunmadık. Eşit şartlarda, mertçe, sahada oynansın. Bazıları buna inanmayabilir ama böyle. Mertçe oynansın, hakem etkisi sıfır olsun. Biz bıktık” diye konuştu. Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisinde elde ettikleri galibiyetin camialarındaki yansımasının çok kısa sürdüğünü vurgulayarak, “Bizim taraftarda öyle bir hava var ki dayak yemişiz gibi, yenilmişiz gibi… Ben arkadaşlarıma iki gün süreceğini söyledim. ‘İkinci gün pusudan çok güzel nizami atışlar başlar.’ dedim, başladı. Biz pusu kültüründen geldik maalesef. Düellodan, delikanlıca mücadeleden gelmedik. Ben bunu deyince bazıları üstüne alınıyor. Onları da gün gelecek isim isim açıklayacağım. Ben dostumun dostu, rakibimin rakibiyim” ifadelerini kullandı. “EY ALİ KOÇ, BUNU SEN YAZDIRDIN” Başkan Cengiz, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor’a yenildikleri maçta hakemin aleyhlerine birçok karar verdiğini ancak kendilerinin bunun üzerinde çok durmadığını belirterek, şunları kaydetti: “Biz günlerce hakem konuşan bir camia değiliz. Söyleriz, geçeriz. Rakibimiz aylardır yenilgiyi örttü. ‘Vay bizim golümüz verilmedi…’ Sizin golünüz, bizim de iki penaltımız ve iki kırmızı kartınız verilseydi… Hakeme getirme işi. Hakemlerden en çok zarar gören biziz. Hakemler hakkında Kulüpler Birliğinin ’17 kulüp adına.’ diyerek aleyhine birlik olduğu tek kulüp biziz. Galatasaray’a karşı bildiri yayınlandı. ‘Hakemler de insandır, hata yapabilir.’ dendi. Ey Ali Koç, bunu sen yazdırdın. Evet hakemler de insandır, hata yapabilir ama bazı hakemlerin bize devamlı hata yaptığını biliyoruz. O hakemler de kendini biliyor. Son maçlarımızı da yönettiller. Ne Ulusoy’lar (Alper Ulusoy) gördük. Ne işi bitirmeye çalışanları gördük. Allah yollarını açık etsin.” “BÖYLE KALİTESİZLİK OLMAZ” Mustafa Cengiz, herkesin söylemlerine dikkat etmesi gerektiğini dile getirerek, “Türk futbolu ya hep birlikte kalkınır ya da hep birlikte batar. Bu nedenle söylemlerimizde çok dikkatli olmalıyız. Fenerbahçe maçının sonunda benim de duymadığım, görmediğim şeyler olmuş. Yazıklar olsun diyorum. Yenilgiyi sindirebilmek de bir asalet gerektirir. Biz yenildik, Alanyaspor başkanına teşekkür ettik, uğurladık” şeklinde görüş belirtti. Fenerbahçe maçının ardından yaşananlara değinen Cengiz, “Rakip takım başkanının meclis idare memuru gibi dolaşması hiç hoşuma gitmedi. Orada emniyet var. TFF gitti, vilayet gitti, bakanlık gitti, biz orada rakip takımın sahasındayız. Hiçbir saygısızlık olmadı, alkışlandı. Alkıştan rahatsız olmuşlar. Ya sen geldin bizim evimizde voleybol maçında şakır şakır alkışladın, bir de benim alkışlamamı istedin. Bu nasıl bir mantalite. Bu kafa yapısıyla hiçbir yere ulaşamayız. Şampiyon olabilirsin ama hiçbir yere ulaşamazsın. Böyle kalitesizlik olmaz arkadaşlar. Benim Allah’tan başka kimseden çekincem yok.” diye konuştu. (AA) BirGün Gazetesi