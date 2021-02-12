Maria Zaharova: “En uygun çözüm, esirlerin “herkes herkese karşı” ilkesine göre takas edilmesidir”

Haftalık basın brifinginde konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Maria Zaharova, Ermeni esirlerin iadesinin “herkes herkese harşı” ilkesne göre yapılması gerektiğini bir kez daha dile getirdi.

Zaharova, “Ermeni askeri tutsakların iade konusuna gelince, biz hem Azeri, hem Ermeni ortaklarımızla, hem de çatışma bölgesinde konuşlu barış gücü ile bu yöndeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genel olarak, bu sorunun en uygun çözümünün, “herkes herkese karşı” takas olduğunu esas alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişler Bakanlığı temsilcisi, günler önce Rus barış gücünün arabuluculuğuyla her iki taraftan karşılıklı olarak esirlerin iade edildiğini de hatırlattı.

ERMENİ HABER AJANSI