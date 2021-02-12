İsveçli milletvekililer, Azerbaycan’ı Ermeni esirlerin iadesini hızlandırmaya çağırdı

İsveç-Ermenistan Dostluk grubu üyeleri, Azerbaycan’ı Ermeni esirleri derhal iade etmeye çağırdı.

İsveç Parlamentosu tarafından yapılan açıklamada, “Azerbaycan’ı, naaşların, askeri esir ve rehinelerin takasını hızlandırmaya, onlar hakkında başlatılan davaları hemen durdurmaya ve onları Ermenistan’a iade etmeye çağırıyoruz. Esirlerin hemen ve ön koşulsuz olarak iadesi, Ermenistan ve Azerbaycan arasında güvenlik ortamının sağlanmasına yönelik ilk adımlardan biri olabilir. Avrupa Birliği makamlarını da, Azerbaycan ile bugünkü ve yarınki ilişkilerinde insancıl bu konuyu tutarlı bir şekilde gündeme getirmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan’ın, bu insancıl konunun siyasileştirme çabalarından dolayı endişelerini dile getiren milletvekililer, Dağlık Karabağ çatışma bölgesine BM’in girmesine engel olan Azderbaycanı’ın, Karabağ halkına insani yardım verilmesini engellediğine de dikkat çekti.

Açıklama, İsveç Riksdag’ta Ermenistan ile dostluk grubunun üyeleri Arin Karabet, Björn Söder ve Fredrik Malm imzaladı.

ERMENİ HABER AJANSI