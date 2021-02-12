Ermenistan’ın Tahran Büyükelçisi İran’lı Ermeni bilim adamlarıyla görüştü

İran İslam Cumhuriyeti’nde Ermenistan Büyükelçisi Artashes Tumanyan İran’lı Ermeni bilim adamları, matematikçi Mkrtich Tumanyan, fizikçi Shant Baghramyan ve elektro teknoloji alanında profesör olan Gevorg Karapetyan’la görüştü.

Büyükelçilikten aktarılan bilgilere göre Artashes Tumanyan İran Akademisi tarafından Fizik alanında her yıl düzenlenen ödül töreninde birincilik kazanan ve yılın en iyi araştırmacı olarak tanınan doçent Ermeni Shant Baghramyan’ı bu başarısından dolayı tebrik etti.

Daha sonra Büyükelçi Tumanyan ve Ermeni bilim adamları eğitim, bilim alanlarında İran’lı Ermeni uzmanların faaliyeti ve başarıları hakkında konuştu.

Aynı zamanda bilim, eğitim ve teknoloji alanında İran ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin gelişme imkanlarını da ele alındı.

İleride daha geniş çevrelerle görüşme düzenleme konusunda da anlaştılar.

ERMENİ HABER AJANSI