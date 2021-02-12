Ermenistan ve Fransa Dışişleri Bakanları, telefonda görüştü

11 Şubat tarihinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Fransa’lı mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bölgesel istikrar ve güvenlik konularını ele alan bakanlar, Artsakh Ermenilerinin karşı karşıya kaldığı zorlukların giderilmesine yönelik atılan adımlara da değindi.

En acil çözüm gerektiren sorulardan biri olarak Ayvazyan, Ermeni esirlerin iadesine dikkat çekti ve bu konuda Azerbaycan’ın daima engeller yaratmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bu kapsamda Ermeni Bakan, konuyu her zaman gündeme geitrdikleri için Fransız mevkidaşına teşekkürlerini sundu.

Dağlık Karabağ çatışmasının çözüm sürecinde AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının rolünün önemine vurgu yapan iki bakan, bu yönde Minsk Grubunun ilerideki adımlarını da ele aldı. Ara Ayvazyan ile Jean-Yves Le Drian, Ermenistan ve Fransa arasında farklı alanlarda işbirliği ve bu işbirliğinin genişletilmesine yönelik adımlar konusunda da fikir alışverişinde bulundu.

ERMENİ HABER AJANSI