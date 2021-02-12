biamag’da bu hafta

Başka türlü bir 14 Şubat mümkün mü? Özen Yula’nın karakterleri “yeni Türkiye”yi nasıl yaşıyor? Serdar Korucu, neden “Sancak Düştü” diyor? Oyun tutkunlarının merakla beklediği Cyberpunk 2077 nasıl bir oyun deneyimi sunuyor?

Bu hafta Pınar Tarcan’ın editörlüğünde olan hafta sonu ekimiz biamag’da bu hafta okuyacaklarınız…

Ayşegül Özbek, Özen Yula ile sadece yeni kitabı “Her Zerre Kara”yı değil, kitapta değinilen “yeni dönem”, “yeni Türkiye”, “yeni İstanbul” kavramlarını konuştu. Yula diyor ki, “Bu bir sosyolojik inceleme değil.” Ancak zamanın ruhunu yansıtan bir roman.

“Sancak Düştü”, Serdar Korucu’nun yeni kitabıyla ilgili Evrim Kepenek söyleşisi. Kitap, 1936-1939 arası İskenderun Sancağı meselesi üstünden Ermeniler özelinde Türkiye’deki ana akım medyayı mercek altına alıyor. Korucu, kitap, “resmi tarihin yanı sıra gazetecilik açısından da eleştiri içeriyor” diyor.

Televizyon tarihinin favori çizgi dizilerinden The Simpsons, geleceğe gönderme yapan bölümleriyle sık sık dünya gündemine düşüyor. İşte bunlardan 13 tanesi…

Uygur kadınları ve o karanlık oda… Her şey tıpkı Sincan’daki Kunes kampında dokuz ay tutuklu bulunan Tursunay Ziawudun’un anlattığı gibi: “Gece yarısından sonra hücremde kadınlar seçilir ve kameraların olmadığı ‘karanlık bir bölüme’ götürülürdü”. Nurullah Yıldız çevirisi.

Gül Işık, 1914 kuşağı sanatçılarını yazdı: Kadınlar kamusal alanda var olabilmek için dergi çıkarıyor, dernek kuruyor ve konferanslar düzenliyordu. Artık haklarını kendileri arıyor, ortak bilinç oluşturma yolunda ilerliyorlardı.

Çayan Okuduci, “Unutanlar için kısa bir hatırlatma olsun: şiir dinamiktir, aşınmış/çürümüş kalıplarınıza, form ve normlarınıza sığdıramayacağınız kadar dinamik ve haraketlidir” diyor ve ekliyor: “Sizi önüne alıp denize döker! Neye direndiklerini anlamak zor.”

Madem 14 Şubat dünyada “Valentine’s Day” olarak kutlanıyor, aynı gün Sêva Mêxekrêj (Karanfilli Kırmızı Elma) Günü, “Valentîna Kurda” olarak Kürtler arasında da kutlansın diye düşünülmüş ve kabul de görüp yaygınlaşmış. Şeyhmus Diken, 14 Şubat vesilesiyle yazdı. Başka bir sevgililer günü mümkün!

Murat Türker, “Taming of Garden” belgeseli üzerinden sordu: Bahçeyi ıslah etmek şart mı? Güç sahibi bir insanın keyfi için tabiatı hoyratça şekillendirmeye girişmesi ahlaka sığar mı?

“Kültür, dil kalıbında şekillenip dil kabında gelecek kuşaklara aktarılır. Dil olmadan insan, aile, toplum, kültür ve medeniyetin gelişimi sakatlanır” diyor Süryani kültürünü kaleme alan Malfono Yusuf Beğtaş.

Ve Cyberpunk 2077. Witcher serisini bir kitaptan oyuna uyarlayan ekibin elinden çıkma, Keanu Reeves başrollü oyun, pandemi günleri için “can kurtarıcı.” Üstelik bug sorunu çözülmüş müthiş hikayesi, karakterleri ve oyun tatminiyle…

(PT)

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