Vatikan Radyosu, İnternet Üzerinden Radyo Yayını Yapacak

Vatikan Radyosu, Cuma günü 90. yıldönümünü kutlamak için 24 saatliğine internet üzerinden radyo yayını yapacak.

12 Şubat’ta yayınlanacak olan internet radyosu, Vatikan Radyosu yayınlarını İngilizce, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Almanca ve Ermenice olarak kullanıma sunacak. Yayınlar ayrıca Radio Vaticana uygulaması aracılığıyla da sunulacak.

İtalyan mucit ve elektrik mühendisi Guglielmo Marconi tarafından hazırlanan Vatikan Radyosu, 12 Şubat 1931’de Papa XI. Pius tarafından kuruldu.

İlk ileti Mors koduyla gönderildi: ‘Rabbin adıyla, Amin’ anlamına gelen ‘In nomine Domini, Amen’ mesajı yayınlandı. Ardından, Marconi’nin kısa bir girişinden sonra, Papa Pius XI, Latince ilk papalık mesajını radyo yoluyla sundu. Radyo, 2017’ye kadar yönetmesi için Cizvitlere verildi. Günümüzde 41 dilde yayın yapıyor.

Paolo Ruffini

Vatikan iletişim departmanı başkanı Paolo Ruffini, Salı günü yaptığı açıklamada ‘‘Bugün bile Vatikan Radyosu, özgünlüğünü ve kimliğini korurken geleceğe doğru ilerliyor. İnternet radyosu, dünyadaki herkesin akıllı telefon veya bilgisayar aracılığıyla Vatikan Radyosu’nu kendi dilinde dinlemesine izin verecek’’ dedi.

Vatikan Radyosu’nun internet sitesi, Papa Françesko’nun Vatikan iletişiminde yaptığı büyük reformun ardından 2017’nin sonunda Vatikan Haber medya platformu altında toplanan birkaç web sitesinden biriydi. Vatikan Radyosu direktörü Massimiliano Menichetti, yeni programların, podcastlerin ve sesli kitapların da hazırlandığını söyledi. Menichetti, ‘‘Papanın istediği reform, artık sadece radyo olarak hizmet vermememizdi. Vatikan Radyosu’nun 69 ulustan gelen personeli, makale, video, fotoğraf, ses ve sosyal medyanın bulunacağı Vatican News web portalının doğmasına neden oldu. Misyonumuz, kimseyi yalnız bırakmamak, insanları Hristiyan bildirisinin ümidine getirmek ve olayları Kutsal Kitap’ın ışığında yorumlamaktır’’ dedi.

Papa Françesko, 23 Ocak’ta yayınladığı Dünya İletişim Günü mesajında ​​ interneti, kullanıcılar ve tüketiciler olarak hepimizin sorumlu olmasını gerektiren güçlü bir araç olarak tanımladı. Papa, ‘‘Potansiyel olarak hepimiz geleneksel medyanın görmezden geleceği olaylara tanık olabiliriz, topluma katkı sağlayabilir ve olumlu olanlar da dâhil olmak üzere daha fazla hikâyeyi öne çıkarabiliriz’’ dedi.

Papa, tüm Hristiyanların çevreleriyle iletişim kurma konusunda bir meydan okumayla karşı karşıya olduğunu söyledi.

https://haber.sat7turk.com/vatikan-radyosu-internet-uzerinden-radyo-yayini-yapacak/