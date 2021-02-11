Türkiye’li Ermeni Arlet Natali Avazyan’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması’

Türkiye’de sosyal medya fenomeni, Ermeni insan hakları savunucusu Arlet Natali Avazyan’a Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten soruşturma açıldı. Avazyan’ın attığı 8 tweet suç unsuru sayıldı.

Avazyan, kendisi hakkında Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması açıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Avazyan’ın paylaşımı şöyle:

”Hakkımda Cumhurbaşkanına hakaretten dava açıldığı haberinin Biraz önce aldım..”

Arlet Natali Avazyan medyada Ümit Torosyan adıyla da geçiyor. Malatya Hekimhanlı, İstanbul’da yaşıyor. Sosyal medyada tarihi fotoğraflar paylaşmasıyla ünlenen ve fenomenleşen Natali Avazyan’a, dünyanın birçok yerinden fotoğraflar atılıyor.

Sosyal medyada 175 bin takipçisi var, paylaşım sayısı ise 230 bin. Her gün bir sürü şehre, bölgeye ait fotoğraflarını paylaşıyor. 1900’lerden başlayıp günümüze kadar gelen birçok fotoğrafı paylaşan Avazyan’ın, tarihi fotoğraf arşivi büyükbabasına dayanıyor.

Hakkımda Cumhurbaşkanına hakaretten dava açıldığı haberinin Biraz önce aldım.. pic.twitter.com/oMkIvfNKBn — Arlet Natali AVAZYAN (@NataliAVAZYAN) February 10, 2021

ERMENİ HABER AJANSI