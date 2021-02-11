Ermenistan’ın verilerine göre Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirlerin sayısı 200’den fazladır

9 Şubat tarihinde Azerbaycan’da bulunan Ermeni esirlerinden 5 kişi daha vatanına, evine ve ailesine kavuştu.

Akrabaların sevinci ve yaşadıkları heyecanı tabi tarif edilemez. Esaretten kurtulan 18 yaşındaki bir askerin annesi son 4 ayda gözyaşlarının durmadan aktığını söyledi. Şimdi de heyecan içinde devamlı ‘Gözünüz aydın’ ifadeleriyle tebrik mesajları alıyor.

Belirsizlik ve tarif edilemez acı içinde yaşayan anne artık Yerevan’da bulunan ve tedavi gören oğlunun sesi duyunca tekrar hayata döndü.

En son Ermenistan’a geri dönen 5 esirlerden 2’si savaş sırasında esir düşmüş, diğer 3’ü ise ateşkesten sonra Khtsaberd yakınlarından esir alınan 62 kişilk grubun içinde yer alıyordu.

Karabağ’da görev yapan Rus Barış Gücü’nün komutanı General Rustam Muradov 1 Azerbaycan’lı esirin Bakü’ye iade edildiğini de açıkladı.

Ermenistan’ın verilerine göre Azerbaycan’da bulunan Ermeni esirlerinin sayısı 200’ü geçiyor. Genel olarak şu ana kadar Azerbaycan’dan 64 esir geri döndü. Azerbaycan’a ise 16 esir teslim edildi. Fakat bu 16 kişi arasında sadece savaş esirleri değil, aynı zamanda Karabağ’da 13 yaşındaki çocuk öldüren ve başka birçok suç işleyen 2 Azerbaycan vatandaşı da iade edildi.

ERMENİ HABER AJANSI