Ermenistan Ombudsmanı: Syunik bölgesinde yollarda Azerbaycan bayrağının ve askerlerin mevcut olması kabul edilemez

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan kendi Facebook sayfasından paylaşımda bulunarak Ermenistan’ın güneyinde yer alan Syunik idari bölgesinde mevcut durumuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Tatoyan’ın sözlerine göre Syunik’te bulunan yerleşimleri birbirine bağlayan yollarda Azerbaycan bayrağının, levhaların ve Azerbaycanlı askerleri mevcut olması hiç bir şekilde kabul edilemez ve bu yollardan Azerbaycanlı askerlerin geçmesi mutlaka önlenmeli.

Ermenistan ve Artsakh’ta yaşayan insanların, askerlerin haklarını çirkin bir şekilde ihlal ederek Azerbaycanlı askerlerin buraya kadar geldiğini ifade eden Tatoyan onların etnik temizlik, yerleşimleri harabeye dönüştürme, Ermeni karşıtı eylemlerde bulunma, insandışı davranışlarda bulunma, yasadışı bir biçimde esirleri tutma ve yeni bir savaşla tehdit etme sayesinde bu noktaya gelindiğini belirtti.

Azerbaycan askerlerinin Ermenistan yollarında bulunması Ermenistan halkının ve özellikle sınıra yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın haklarını sert bir şekilde ihlal ediyor ve onların hayatı böylece tehlike altında bulunuyor. Bu arada ateş açma olayları, mulkiyet hakkını ihlal edip ele geçirme gibi olaylar da yaşanıyor.

Bu bağlamda Azerbaycanlı askerlerin bu yollarda bulunması yasadışıdır ve uluslararası insan hakları ilkelerine aykırıdır.

ERMENİ HABER AJANSI