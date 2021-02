Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan: Güvenliğimiz için Türkiye ile normalleşmeliyiz

Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan ve halkın istifa talepleri karşısında zor günler geçiren Ermenistan yönetimi, Türkiye ile normalleşme çağrısı yaptı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, ülkenin güvenliği için mümkün olan her şeyi yapmaları gerektiğini belirterek, “Ermenistan, Türkiye ile sınırın kapalı tutulması için hiçbir neden görmüyor” dedi. Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon karşısında tarihi bir hezimete uğrayan Ermenistan yönetimi, halkın istifa çağrıları karşısında zor günler yaşıyor. Her gün sokaklarda istifa çağrılarının yapıldığı ülkede, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Türkiye ile normalleşilmesi gerektiğini belirtti. Hükümetin temel amacının ülkenin güvenliğine sağlamak adına her şeyi yapmak olduğunu söyleyen Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Türkiye-Ermenistan sınırının kapalı kalmasının da artık bir anlam taşımadığını ve açılması gerektiğini ifade etti. “Türkiye-Azerbaycan tatbikatından endişeliyiz”

Ayvazyan ayrıca, Kars’ta düzenlenen Türkiye-Azerbaycan ortak askeri tatbikatlarının kendilerini endişelendirdiğini aktardı. Yeni Şafak