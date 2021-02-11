Ermeni BT konusunda dizi film – Ermenistan Kamu Radyosu

Netflix için Ermeni teknoloji girişimleriyle ilgili bir dizi film çekiliyor

“Musk faktor”. Ermenistan’ın startup ekosistemini ve teknolojik potansiyelini anlatacak olan dizinin adı bu.

10-12 bölümlük film, görünüşte gerçekçi olmayan bir fikirden yapay zekanın olanaklarını kullanarak inanılmaz başarıya ulaşan dört çocuğun hikayesini anlatıyor.

Ekip, Pan-Ermeni potansiyelini filme dâhil etmek istiyor.

Filmin teknik ve yaratıcı ekibine dünyanın farklı ülkelerinde potansiyelini göstermiş Ermenileri dahil etmek istiyorlar.

Tabii yabancı uzmanlar da filmin yapımına dâhil oluyor.

Rafael Tadevosyan’a göre bu, dünya gençliğini birleştiren bir proje olacak. Yaratıcı ekip, bu dizinin öğretici olacağını umuyor.

Birçoğu, teknolojik çağda özlediğimiz ilişkileri ve görünüşte önemsiz durumları yeniden gözden geçirmeye başlayabilir. Ayrıca bu, dünyaya potansiyelimizi göstermek, dünyanın hızına uygun olarak Ermenistan’ı dünyaya bağlamak veya Ermenistan’ın kesinlikle dünya teknoloji haritasında yeri olduğunu göstermek için gerçek bir fırsattır.

Senaryo, yetkili Netflix film dağıtımcısının yapım ekibi tarafından onaylandı.

Bu arada, projenin yaratıcı ekibi için ilham kaynağı olarak bilişim alanındaki yetkili Karen Vardanyan olmuştur.

Ermenistan Kamu Radyosu