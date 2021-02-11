Defineciler 3 bin 500 yıllık Pedasa Antik Kenti’ni talan etti

Bodrum’daki 3 bin 500 yıllık Pedasa Antik Kenti defineciler tarafından talan edildi. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarında ortaya çıkan defineciler, zengin bir tarihe sahip olan antik kentte her taşın altına bakarak tarihi yapılara zarar verdiler.

Bodrum’da bulunan 3 bin 500 yıllık Pedasa Antik Kenti, define avcıları tarafından talan edildi. Mezarları kazan, her taşın altına bakan definecilerin tarihi yapılara zarar vermesi yetkilileri de çileden çıkardı.

Özellikle Göktepe mevkiinde kaçak kazı yapan şahıslar, Pedasa Antik Kenti’nde de kaçak kazı yaparak tarihi kente zarar verdiler. Pedasa Kalesi’ne çıkan yolun kenarında kimliği belirsiz şahıslarca kaçak kazı yapıldığı görüldü.

Mezar olduğu tahmin edilen yerde kimsenin olmamasını fırsat bilinerek define avcıları gece gündüz bölgede kazı yapıyor. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarında ortaya çıkan define avcıları antik mezarları kırıp içerisine bakıyor. (DHA)

BirGün Gazetesi