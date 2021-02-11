Avrupalı ​​ve Amerikalı şirketlerden Ermenistan’a yatırım

BT alanındaki büyük İsveç şirketi Ermenistan’da 1.000’den fazla işyeri yaratacak

Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan, savaş sonrası dönemde bir dizi Avrupalı ​​ve Amerikalı şirketin Ermenistan’a yatırım yapma sürecinde olduğunu söyledi.

Kerobyan özellikle, bu yıl Ermenistan’da 1.000’den fazla istihdam yaratmayı planlayan, 20-22 milyar dolarlık sermayeye sahip ve alanında dünyanın en büyüklerinden biri sayılan bir İsveç şirketinin olduğunu açıkladı ve bu tür pek çok şirketin var olduğuna dair güvence verdi.

Ermenistan Kamu Radyosu