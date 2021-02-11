Avrupalı ​​ve Amerikalı şirketlerden Ermenistan’a yatırım

BT alanındaki büyük İsveç şirketi Ermenistan’da 1.000’den fazla işyeri yaratacak
Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan, savaş sonrası dönemde bir dizi Avrupalı ve Amerikalı şirketin Ermenistan’a yatırım yapma sürecinde olduğunu söyledi.
Kerobyan özellikle, bu yıl Ermenistan’da 1.000’den fazla istihdam yaratmayı planlayan, 20-22 milyar dolarlık sermayeye sahip ve alanında dünyanın en büyüklerinden biri sayılan bir İsveç şirketinin olduğunu açıkladı ve bu tür pek çok şirketin var olduğuna dair güvence verdi.
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