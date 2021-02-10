Mor Yuhanna Kilisesi yine satışa çıkarıldı: Gayrimüslimlerin eserleri üzerinden kaçakçılık var

Mor Yuhanna Kilisesi 7 milyon 250 bin TL fiyat biçilerek satışa çıkarıldı. İlanda kilisenin, Müze Müdürlüğü’nden tescilli olduğu ve içerisinde üç adet din adamı mezarı bulunduğu belirtildi.

Dillerin ve dinlerin kesiştiği şehir Mardin’in Artuklu İlçesinde bulunan, Süryani Kilisesi olarak da bilinen ve 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Mor Yuhanna Kilisesi, internet üzerinden satışa çıkarıldı. Kilisenin içinde 3 din adamına ait mezar, dışarıya açılan iki ayrı tünel de bulunuyor. Bugün ibadet yapılmayan kilise, uzun süre boyunca marangoz atölyesi olarak kullanılmış. Kilisenin içinde atölyeden kalan eşyalar duruyor. Tahribata uğrayan kilisede haç armaları ve işlemeler belirgin şekilde görülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma alanı olduğu tescillenen 1700 yıllık kilise binasının, emlak ve otomobil satışı yapılan bir internet sitesi üzerinden, 7 milyon 250 bin TL’ye satılığa çıkarıldı. Kilisenin satış ilanda, “Mülk şahsa ait özel bir mülktür” bilgisi verildi. Kilisenin İbrahim Aycun’dan oğlu Murat Aycun’a miras kaldığı belirtildi. Aycun, kiliseyi, beş yıl önce ve geçen yıl ekim ayında da aynı fiyattan satışa çıkarmıştı.

‘UYDURMA BİR TAPU ALINMIŞ’

Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, “Mardin dinlerin, kültürlerin şehridir. UNESCO’ya aday bir şehirdir. Yarın herkes bir tapu çıkarsa, Mardin’e diller, dinler şehri demenin bir anlamı kalmıyor” ded ve kilisenin tapusunun bulunduğu Aycun’un zararının devlet tarafından karşılanıp kilisenin Süryanilere bırakılmasını istedi. Ergün, “Süryani cemaatinin yapı için istenen bedeli vermesi mümkün değil” dedi.

Süryani Cemaati Yönetim Kurulu Başkanı İliye Kırılmaz da “Uydurma bir tapu alınmış. Devletin insafına bırakıyorum. Çok üzgünüm” dedi.

‘KİLİSE NASIL ÖZEL MÜLKE DÖNÜŞTÜ?’

Kilise daha önce satışa çıkarıldığında araştırılması için çaba gösteren HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, şunları söyledi:

“Ülkelerin bütün inançlara eşit mesafede yaklaşması, ibadet yapılan yerlerinin ve tarihi eserlerin nereden, hangi inançtan geldiğine bakmadan koruması lazım. Türkiye’de iktidar, tam tersine araştırmayıp incelemeyip mevcut duruma sessiz sedasız seyirci kalıyor” ifadelerini kullandı. İpekyüz, “Bu olaya herkesin karşı çıkması lazım. Kilise nasıl özel mülkiyete dönüştü? Kendi inançları dışındaki diğer inançların yerleri satın alınabilir, özel mülkiyete dönüştürülebilir ve herkes seyirci kalabilir…”

‘GAYRİMÜSLİMLERİN ESERLERİ ÜZERİNDEN KAÇAKÇILIK VAR’

İpekyüz, “Zamanında insanlar bu toprakları terk etmek zorunda kadılar, kalan ibadet yerlerine de birileri el koydu. Burada mevcut durumu kötüye kullanım söz konusu. Devletin mülk sahipleriyle konuşması, kilisenin ibadete dönüştürülmesi gerekli. Kültür Bakanlığı’nın devreye girip satış ilanını kaldırtması ve yasal düzenlemeler yapılması lazım” sözleriyle yetkililere çağrıda bulundu.

“Türkiye’de tarihi eser kaçakçılığı sorunu var. Bu tarihi eser kaçakçılığı, Müslüman olmayanların eserleri üzerinden gerçekleşen bir tarza dönüşmüş” diyen İpekyüz, “Birçok yerde kilise satışlarını, inanç yerlerinin harabeye dönüşmesini, başka amaçla kullanıldığını görüyoruz” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. (ANKA)

Artı Gerçek