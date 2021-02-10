Levon Aronyan Opera Euro Rapid turnuvasında bir zafer daha kazandı

Ermeni ünlü satranççı Levon Aronyan Opera Euro Rapid hızlı satranç turnuvasında Rusya’yı temsil eden Yan Nepomnyashchy’ye karşı sıradaki zaferini kazandı ve toplam 8.5 puanla çeyrek finale girdi.

Aronyan’ın Hollandalı Anish Giri, ABD’li Hikaru Nakamura, Hindistan’lı Gujrati Vidit ve Azerbaycan’lı Teymur Racabov ile karşılaşmaları berabere sonuçlandı.

Çeyrek finalde Magnus Carlsen, Anish Giri, Wesley Son, Maxime Vachier-Lagrave, Jan Duda, Daniil Dubov ve Teymur Racabov yarışmaya devam edecek.

Opera Euro Rapid turnuvasının ödül fonu toplam 100 bin euro’dur ve birincilik kazanan 30 bin euro ödül alacak.

ERMENİ HABER AJANSI