Karabağ savaşından sonra Ermeni diasporasından 27 milyon dolar daha bağış

27 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan ve Türkiye’nin saldırısıyla patlak veren Karabağ savaşı ardından Ermeni diasporasından maddi destek durmadan gelmeye devam ediyor.

Savaş sonra erdikten ve ateşkes sağlandıktan sonra da Diaspora Ermenileri toplam 27 milyon dolar bağışta bulundular.

Bu para miktarı özellikle ABD, Kanada, Hollanda, Belçika, Arjantin ve başka ülkelerden yapılan bağışlardan oluştu.

“Hayastan” (Ermenistan) Fonu yetkililerinden Aşot Barseghyan’ın sözlerine göre Artsakh’a (Karabağ) verilen destek çerçevesinde 1000’den fazla apartman daireleri ve evler tadilat edildi.

Hayata geçirilen projeler arasında yaralı askerlerin tedavisi, yerlerinden ve evlerinden edilenlere kalacak yer sağlanması, sağlık sistemine destek verilmesi ve ihtiyacı olanlara gıda sağlanması öncelikler arasında yer alıyorlar.

“Hayastan” (Ermenistan) Fonu sitesinden yer alan bilgilere göre 44 günlük savaş sırasında “Biz bizim sınırlarımız” kampanyası çerçevesinde 170 milyon 694 bin 341 dolar birikti.

ERMENİ HABER AJANSI