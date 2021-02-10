İran Meclis Başkanı: Dağlık Karabağ’da savaş devam etseydi sınırımızda güvenlik sorunu çıkabilirdi

İran Meclis Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Diplomatik akademisinde yaptığı konuşmada Dağlık Karabağ’da (Artsak) savaşın devam ettiği halde İran’ın kuzey sınırlarında güvenlik meselesi ortaya öıkacağını ifade etti.

Yaptığı açıklamada İran Meclis Başkanı şu ifadelere yer verdi:

“Rusya’nın savaşı bir an önce durdurma çabalarından memnunuz. Fakat bana göre bölgede daha uyku halinde olan tehditler mevcut. Ben bölgede terör güçlerinin varlığını önelemek gerektiğini kastediyorum.”

Mohammed Bagher Ghalibaf şu an gündemde bölgedeki ülkeler arasında istikrarlı bir işbirliği kurulmasının yer aldığını ifade ederek bunun Rusya-İran ilişkilerinin gelişmesine de katkı sağlayacağını vurguladı.

Karabağ’da Azerbaycan ve Türkiye’nin saldırısı sonucunda patlak veren savaş sırasında Ermenistan defalarca bölgeye Türkiye ve Azerbaycan tarafından teröristler getirildiğine dair kanıt ve deliller sunmuştu. Her ne kadar da bu geçeği Azerbaycan ve Türkiye inkar etmeye çalışsa da başka birçok devletlerin istihbarat servisleri tarafından da bu iddialar doğrulandı.

ERMENİ HABER AJANSI