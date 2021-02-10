Ermenistan top ve mermi üretmeye başladı

5 yılda Ermenistan’ın askeri sanayisinin bütçesi neredeyse üç katına çıktı. Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanı Hakob Arşakyan dünkü yıllık basın toplantısında bilgileri açıkladı.

2017’de kürenin devlet finansı 1.6 milyar dram’dı, 2018’de – 2.4, 2019’de – 3.8, 2020’de – 3.3 milyar dram, savaş sırasında ve 2021’de 3.4 milyar dram eklendiğini kaydetti. Bütçeden şimdiden 4.6 milyar dram tahsis edildi.

“2021’de yaratılan top ve mühimmat üretim fırsatları, yerel askeri talebimizi şimdiden tam anlamıyla karşılayabilecek ve bu üretimi Ermenistan’da tamamen organize edebilecektir.”

Bakan, hem grev hem de keşif olmak üzere insansız hava araçlarının üretiminde de başarı olduğunu vurguladı.

Ona göre, parametreler açısından yabancı ürünlerden aşağı değiller ve Ermenistan’da üretilebilirler.

Bakan, “Artsakh savaşı sırasında silahlı kuvvetlerimiz tarafından yaygın olarak kullanıldılar” dedi.

Gazeteciler tarafından savaş sırasında Ermeni SİHA kullanımının sonuçlarının neden fark edilmediğini sorulan soruya Hakob Arşakyan, keşif SİHA’sı kullanımından bu yana, istihbarat verilerinin yayınlanmaya tabi olmaması nedeniyle sonuçlarının açıklanmadığını söyledi.

Hakob Arşakyan, 44 günlük savaşta Ermeni yapımı SİHA’nin kullanılması sonucunda ordunun özellikle SİHA keşif operasyonunun sonuçlarından memnun olduğunu söyledi.

Arşakyan, devletin Ermenistan’da da üretimlerini kurmak için radar ve haberleşme sistemlerinin geliştirme ve üretim programlarını finanse etmeye devam ettiğini bildirdi. Ve optik lazer izleme sistemleri halihazırda üretiliyor ve yakın gelecekte üretimlerinin daha da genişlemesi, sadece yerel talebi değil, aynı zamanda ihracat fırsatları yaratması planlanıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu