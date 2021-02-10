Ermeni yönetmenin “Yel” filmi, “Utah Dance Film” Uluslararası Festival’de (video)

Ermeni yapımı “Yel” dans filmi, 28, 29 May tarihlerinde ABD’de yapılacak “Utah Dance Film” Uluslararası Festival kapsamında sinemaseveleriyle buluşacak.

Filmin yönetmeni Rima Pipoyan, “Yel”in, yüzlerce başvurucu arasından seçilerek 40 en iyi dans filmleri listesine girdiğini duyurdu.

Proje yönetmeni Lilit Gabrielyan ise, daha önce yaptığı bir açıklamada, bu projeyle Ermeni sanatını dünyaya tanınmayı ve kültür yardımıyla Ermeni ruhunun tüm gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha sergilemeyi hedeflediklerini dile getirmişti.

ERMENİ HABER AJANSI