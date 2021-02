Avrupa’nın en yaşlı kişisi 117’inci doğum günü öncesi Covid-19’u yendi

“Avrupa’nın en yaşlı kişisi” unvanını elinde bulunduran Fransız rahibe Covid-19’a yakalandıktan sonra 117’inci doğum gününe birkaç gün kala hastalığı atlatmayı başardı.

Fransız kadın iyileşmesi sonrası yaptığı ilk açıklamada, “Sizinle olmaktan dolayı mutluyum ancak ölen akrabalarımın yanında olmayı isterdim” dedi.

Fransa’nın güney kıyısındaki doğduğu şehir olan Toulon’da bir huzur evinde ikamet eden ve perşembe günü 117 yaşına girecek olan emekli din görevlisi Lucille Randon’nin, ocak ayında yapılan testlerde koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Karantinaya alınan Randon, hastalığı boyunca semptom göstermedi ve sanılanın aksine koronavirüsü atlatmayı başardı.

Sainte Catherine Laboure adlı huzurevinin müdürü David Tavella yaptığı açıklamada, “Şu anda Rahip Randon’un sağlık durumu iyi. Kendisi çok sakin ve önümüzdeki perşembe günü 117’inci yaşını kutlamaya hazırlanıyoruz.” diye konuştu.

Bir anda dünya ve Avrupa basının ilgi odağı olan Rahip Randon ise yaptığı ilk açıklamasında, “Hayır hiç korkmadım, çünkü ölmekten korkmuyorum. Sizinle birlikte olmaktan dolayı da mutluyum. Ancak başka bir yerde olmak, ölen abim, anne babam, dedem ve annanemin olduğu yere gitmek isterdim.” ifadelerini kullandı.

Şu anda gözleri görmeyen emekli rahibin 117’inci yaşını önümüzdeki perşembe günü huzur evinden bazı arkadaşlarıyla kutlayacağı kaydedildi.

