ABD’li 54 senatörden Beyaz Saray’a Türkiye mektubu

Mektupta, Türkiye’de hükümetin muhaliflere ve gazetecilere yönelik baskıcı politikalar uyguladığına dikkat çekildi, Erdoğan’ın dış politikasının daha kavgacı haline geldiği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 54 Senatör Başkan Joe Biden’e gönderdikleri mektupta insan hakları konusunda Türkiye’ye baskı yapılması çağrısında bulundu.

Senatör Ron Wyden, Marco Rubio, John Thune, Charles Schumer, Richard Durbin ve Roger Wicker’ın da imzacıları arasında olduğu mektupta, Türkiye’de hükümetin muhaliflere ve gazetecilere yönelik baskıcı politikalar uyguladığına dikkat çekilirken, Erdoğan hükümetinin tüm uyarılara rağmen Rusya’dan S-400 savunma sistemi satın aldığı da yer aldı.

Ron Wyden ve Marco Rubio tarafından hazırlanan mektup Cumhuriyetçi ve Demokratlardan toplamda 54 Senatörün imzasını taşıyor.

Euronews’in aktardığı habere göre mektupta şu ifadeler yer alıyor:

“▪️Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politikası daha kavgacı haline geldi

▪️Suriye’de ABD destekli Kürtlere saldırdı

▪️ABD sistemleriyle uyumlu olmayan Rus savunma sistemi aldı

▪️Ermenistan ile yaşanan ihtilafta Azerbaycan’ın şiddet kullanmasını teşvik etti”

‘MÜTTEFİKLERLE, İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ KONUSUNDA AÇIK KONUŞULMALI’

Mektupta ayrıca “ABD hükümeti, müttefiklerle insan hakları ve demokrasi konusunda daha açık konuşmalı” denildi. Senatörler, Türkiye’nin dünyanın birçok farklı noktasında ABD ile müttefik halinde olduğunu da hatırlattı.

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