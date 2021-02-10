100 yaşındaki eski Nazi kampı gardiyanı, 3 bin 500’den fazla cinayete suç ortaklığı yapmakla suçlandı

Alman yargısı, Nazi toplama kampı Sachsenhausen’de gardiyan olarak görev yapmış olan 100 yaşındaki bir kişiyi, yaklaşık 3 bin 518 cinayete ortak olmakla suçladı.

Alman yayın kuruluşu NDR’nin haberine göre, Almanya’nın Brandenburg eyaletinde, başkent Berlin yakınlarındaki bir bölgede ikamet eden 100 yaşındaki bir kişi, Nazilere ait Sachsenhausen toplama kampında işlenen 3 bin 518 kadar cinayete ortaklık etmekle suçlandı.

Savcılar, şüphelinin 1942 ile 1945 yılları arasında, gardiyan olarak görev yaptığı Sachsenhausen’de mahkumların öldürülmesine ‘bilerek ve isteyerek’ katkıda bulunduğunu belirtti.

Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan toplama kampı, Nazi rejimi tarafından muhalifler, Yahudiler, Polonyalılar ve SSCB lideri Josef Stalin’in oğlu Yakov Çugaşvili’nin de aralarında bulunduğu Sovyet esirleri mahkum etmek için kullanılmıştı. Yakov Çugaşvili, söz konusu kampta yaşamını yitirmişti.

Bununla birlikte Sachsenhausen’in bünyesinde gaz odaları ve tıbbi deney alanları da yer alıyordu. Kampta mahkum edilenlerden tahmini olarak 100 bin kişinin; hastalıklar, tıbbi deneyler ve kölelik türünden dayanılmaz çalışma koşulları nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

100-year-old Nazi death camp guard charged over 3,518 murders during WWII https://t.co/53FebbnOom pic.twitter.com/KQ7ITQjvTz — RT (@RT_com) February 9, 2021

Öte yandan Alman savcılar, şüphelinin yaşına rağmen mahkemeye çıkarılabileceğini ifade etti. Ancak bu yöndeki nihai kararın yerel mahkeme tarafından verilmesi bekleniyor.

Uluslararası Auschwitz Komitesi’nden Christoph Heubner, konuya ilişkin açıklamasında “Bu süreç, aynı zamanda Alman toplama ve imha kamplarından sağ kurtulan yaşlılar için, SS faillerine yönelik yargılamanın vadesinin dolmaması ve zulmün yaşlılıkta bile bitmemesi gerektiğinin önemli bir örneğidir” ifadelerini kullandı.

Alman yargısı, ayrıca İkinci Dünya Savaşı’ndaki Nazi ölüm kamplarında yaşananlarla ilgili bunun dışında bir dizi hukuki süreç daha yürütüyor.

Ludwigsburg merkezli Nasyonal Sosyalistlerin Suçlarını Araştırma Merkezi Başkanı Thomas Will, yerel basına verdiği demeçte, en az 9 ön soruşturmanın sürdüğü bilgisini verdi.

Geçen yıl, bugün Polonya sınırları içinde kalan Gdansk kenti yakınlarındaki Stutthof toplama kampında görev yapmış olan eski bir gardiyan, 5 bin 232 kişinin öldürülmesinde dahli olduğu gerekçesiyle 2 yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmıştı. Şüpheli, karar açıklandığı sırada 90’lı yaşlarındaydı.

Bunun yanı sıra Stutthof kampında yazman olarak görev yapmış olan 95 yaşındaki bir kadın da 10 bin kişinin öldürülmesine katkıda bulunmakla suçlanmıştı. Şüphelinin yargılanıp yargılanmayacağı ise henüz net değil.

Sputnik Türkiye