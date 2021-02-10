ԶԵԿՈՅՑ / DUYURU

Պատրիարքական Աթոռը 10 Փետրուար 2021, Չորեքշաբթի, վերահասու դարձաւ թէ՝ Ս. Ղեւոնդեանց Քահանայից Տօնի առթիւ Աթոռանիստ Մայր Եկեղեցւոյ մէջ պատարագիչ՝ Արժ. Տ. Կորիւն Աւ. Քհնյ. Ֆէնէրճեան ազդուած է Քորոնա Համավարակէն եւ ներկայիս առտնին դարմանման տակ կը գտնուի։ Նկատի ունենալով թէ՝ Ս. Ղեւոնդեանց Քահանայից Տօնին հոգեւորականաց դասու անդամները մասնակցած էին Աթոռանիստ Մայր Տաճարի մէջ մատուցուած Ս. Պատարագին, հաւանականութիւնը ծագած է թէ՝ վարակումէն ազդուածներ կրնան ըլլալ։

Սուրբ Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցի հետ համագործակցութեամբ, Ուրբաթ օր, բոլոր հոգեւորականաց դասու անդամներու եւ վարակման հաւանականութեան ենթակայ անձերու քննութիւնները պիտի կատարուին։ Առ այդ, Աթոռոյս տնօրինութեամբ, մինչեւ ստուգման արդիւնքները յայտնի դառնան ջնջուած են բոլոր արարողութիւնները՝ ներառեալ Ս. Վարդանանցի տօնակատարութիւնները։

Այս առթիւ, կ՚աղօթենք առ Բարձրեալն Աստուած, որ Տէր Հայրը կատարեալ առողջութիւնը վերագտնէ։

Patriklik Makamımız 10 Şubat 2021, Çarşamba günü, S. Ğevontyants Yortusu münasebetiyle Surp Badarak sunan, Patriklik Din Görevlilerimizden Kd. Peder Goryun Fenerciyan’ın Covid-19 Virüsünden etkilendiği ve şu anda evde istirahat ettiği duyumunu almış bulunmaktadır. S. Ğevontyants Yortusu’nda tüm din adamlarının, Patriklik Katedrali’ndeki törende hazır bulundukları göz önünde bulundurulduğunda, pandemiden başkalarının da etkilenme ihtimali söz konusudur.

Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’yle yapılan görüşmeler neticesinde, Cuma günü, Patriklik Makamı’na bağlı tüm din görevlileri ve pandemiden etkilenmiş olma ihtimali bulunan kişiler için Covid-19 testi yapılacaktır. Bu nedenle, Patriklik Makamı’nın talimatlarıyla, tetkik sonuçları kesinleşene kadar, S. Vartanants Yortusu kutlamaları da dahil olmak üzere, tüm törenler iptal edilmiştir.

Bu vesileyle, istirahatte bulunan pederimizin sağlığına kavuşması için, Göksel Baba’ya dua edelim.

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/