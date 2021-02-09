Son Dakika Dağlık Karabağ’da mayın patlaması: 4 asker yaralandı

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Son dakika! Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Terter’de mayın patladı. Patlama sonucunda 4 asker yaralandı.

Son dakika! Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ’da barış anlaşması imzalanırken, bölgede Ermeni kuvvetlerinin döşediği mayınlar tehlike oluşturmaya devam ediyor. Azeri kuvvetleri bölgedeki mayınları temizlemeye çalışırken patlama meydana geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan işgalinden kurtarılan Terter şehrinin Sukavuşan köyünde Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu biri yarbay olmak üzere 4 askerin yarandığı belirtildi.

Açıklamada, meydana gelen patlama sonucunda yaralanan Kamil Duniyev, Hasan Ahmedzade, Elşad Orucov ve Muharrem Ağayev isimli 4 askerin ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildiği ve durumlarının stabil olduğu kaydedildi.

https://www.milligazete.com.tr/haber/6366184/son-dakika-daglik-karabagda-mayin-patlamasi-4-asker-yaralandi