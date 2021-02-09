ĞEVONTYANTS YORTUSU KUTLANDI

Ğevontyants Yortusu vesilesiyle 9 Şubat 2021, Salı sabahı, Surp Asdvazdadzin Patriklik Kilisesi’ndeki törene Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri başkanlık etti. Patrikliğimize bağlı ruhanilerin de katıldıkları tören sırasında, Surp Badarak’ı Yeşilköy Surp Isdepannos Kilisesi Din Görevlisi Kd. Peder Goryun Fenerciyan sundu. S. Badarak ilahileri Kd. Peder Drtad Uzunyan yönetiminde seslendirilirken, Peder Natan Arapyan da orgla eşlik etti.

“Hayr Mer”’den önce, Başrahip Zakeos Ohanyan, Tarihçi Yeğişe’nin kitabından Rahip Ğevont’un vaazını okudu. Sonrasında Rahip Şınorhk Donikyan vaaz ederek, “Kâhinlerin doğruluğu kuşansın, sadık kulların sevinç çığlıkları atsın” (Mez. 132.9) ayetini yorumladı. Rahip Şınorhk, öncelikle Ğevontyants’ın tarihi anlamına değinerek, Ermenilerin, Hristiyanlık’a olan sadakatlerini Vartanants Savaşı’nda kanıtladıklarını hatırlattı. Daha sonra, günümüzde de imanlıları Hristiyanlık’tan uzaklaştırmak ve ruhani uçuruma sürüklemek amacı güden “Avarayr”lar bulunduğunu belirtti. Günümüz koşullarında, Coronavirüs’ün de ruhani anlamda ciddi bir mücadeleye neden olduğunu söyleyerek “coşkulu bayram kutlamaları, hastalığın gölgesinde kalarak kutlanmakta ve bu da birçoklarının Hristiyanlık köklerinin sarsılmasına neden olmaktadır” dedi. Bununla birlikte, Ermeni toplumu, geçtiğimiz yıl içersinde trajik anlar yaşamış ve bu da tüm dünya çapında Ermeni toplumunun hüzünle dolmasına neden olmuştu. Ğevontyants Azizleri, bu üzüntülü anlarda tek ümidimizin ve teselli kaynağımızın Rab İsa Mesih’in yanında olduğunu hatırlatmaktalar.

Rahip Şınorhk, daha sonra bu ortam içerisinde rahipliğin ve kâhinliğin rolü üzerine konuştu ve bu görevin onuru yüksek fakat sorumluluğunun da bir o kadar ağır olduğunu belirtti. Sözlerine son verirken, Tüm Ermeniler Katolikosu Kadasetli Karekin II. Hazretleri’nin önderliğinde Ermeni Kilisesi’nin bekası ve kilisenin tüm hizmetkârlarının esenliği için dua etti. Son olarak, törende hazır bulunan din görevlileri adına, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’ni kutladı ve kendilerine esenlik ve başarılar diledi.

Surp Badarak’ın sonunda, Patrik Hazretleri, Ğevontyants Yortusu’nun aynı zamanda kâhinlerin bayramı olduğunu belirtti. Bu bağlamda, Patriklik din görevlilerinden Peder Zaven Bıçakçı’nın, Peder Zohrab Civanyan’ın ve Peder Zakar Koparyan’ın, kâhin takdis edilmelerinin 15. yılının dolduğunu hatırlatarak, kendilerine “dzağgya pilon” (çiçekli pelerin) giyme yetkisi verdi. Pederlere, pelerinlerini takdim ederek, kendilerini takdis etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra yapılan “Hokehankist” dualarıyla Patriklik Makamı’na hizmet etmiş tüm merhum ruhaniler anıldılar. Bu bağlamda, vefat yıldönümleri olan Kd. Peder Müron Ayvazyan ve Kd. Peder Isdepan Gomikyan özel olarak anıldılar.

Tören hep birlikte söylenen Rab’bin Duası ve Patrik Hazretleri’nin son takdisi ile son buldu.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/