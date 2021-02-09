En eski Ermeni haçkarı, 866 tarihli

Tescilli en eski Ermeni haçkarı Artsakh’ta bulunmaktadır.

Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı Başkan Yardımcısı Raffi Kortoşyan, 5 Şubat’ta gazetecilerle yaptığı toplantıda ifade ettiğine göre, en eski tescilli Ermeni haçkarı, 866 tarihli olup, Artsakh bölgesindeki Vağuhas köyündedir.

Kortoşyan’a göre bu, yıl içinde yaşanan zorluklara rağmen, Ermenistan dışında saha araştırması, arşiv materyallerinin incelenmesi, kitap yayın çalışmaları gibi çeşitli yönlerde devam eden çalışmanın en önemli sonuçlarından biridir.

“Son savaşta Ermeni kültürünün izlerini son kez tespit etmek için Berdzor’da 4 gün geçirdim.

Genel olarak Kaşatağ ve Karvaçar yönlerinde kapsamlı çalışmalar yapılması planlanıyordu, ancak savaş bunu engelledi”,- dedi araştırmacı.

Raffi Kortoşyan, bugün finansal giderlerin azaltılmasına yol açabilecek maddi sorunların olduğunu, ancak bu zorlukların aşılabileceğini kaydetti.

Araştırmacı, yurtdışında da araştırmaların yürütüldüğünü vurguladı.

İki bilimsel keşif gezisinin düzenlendiği İstanbul ve Tahran’da Ermeni anıtlarının fotoğraflarının ve mimari çizimlerin koleksiyonuna 30 bin (17. yüzyıl mirası) daha eklenerek, toplam sayının 630 bine ulaştığını ve ayrıca, Suriye’deki 17. Yüzyıla ait Ermeni kültür mirasına ilişkin bir kitap da yayınlandığını belirtmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu