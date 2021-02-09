Azerbaycan, Dadivank’a giriş izni vermek için ziyaretçilerin isim listesini talep ediyor

Azerbaycan’ın işgali altına geçen tarihi Ermeni Dadivank manastırına giden ziyaretçi grubunun, manastıra girişi Azerbaycan tarafından engellendi. Yapılan açıklamaya göre, bundan sona Dadivank’a giriş izni almak için ziyaretçilerin isim listesi Azerbaycan tarafına sunulmalı.

Ermeni Apostolik Kilisesi’nin Artsakh Diakosluğu ruhani önderi piskopos Vrtanes Abrahamyan, “Şimdiye kadar Azerabaycan tarafı sadece Dadivank’a gidenlerin sayısını talep ediyordu. En fazla da 30 kişinin girişine izin veriliyordu. Şimdi artık isim listesi talep ediyorlar. Dolayısıyla Pazar günü barış gücü askerlerine ziyaretçilerimizin isim listesini sunacağız” açıklamasını yaptı.

ERMENİ HABER AJANSI